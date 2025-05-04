Türkçüler Günü'nde Alparslan Türkeş'in Kabrinde Olaylar

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, babası ve MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyareti sırasında yaşananlara ilişkin, "Olacak, kabul edilecek, anlatılacak, konuşulacak bir şey değil. Türkiye'de bu tür olayların yaşanması üzücü." dedi.

Taş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Başkanlık Divanı Üyeleri ve milletvekilleriyle düzenlediği toplantıya katılmak üzere geldiği Genel Merkez ek binada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ettiği sırada yaşanan olayların sorulduğu Taş, şunları kaydetti:

"Çok acı bir şey. Dün, 3 Mayıs Türkçüler Günü, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in Türk siyasetine ilk adım attığı gün. Biz isteriz ki, Türkeş ailesi olarak, Alparslan Türkeş'in mezarına böyle özel günlerde özellikle milyonlar aksın. Ben de zaten rutin babamın mezarına gidiyorum. Özel günlerde ekstra gitmeye gayret ediyorum. Dün sabah gidememiştim. Akşam bizim Türklük şöleni bitince yol üzerinde uğrayalım dedik. Orada bir kalabalık gördük. Ben, danışmanım ve şoför vardı arabada. Arabadan indik, 'giremezsiniz' dediler. 'Hayırdır niye giremiyoruz?' dedik. Yani ben bastım girdim, o kalabalığı yardım ama arkada kalanlara maalesef istenmeyen şey oldu. Olacak, kabul edilecek, anlatılacak, konuşulacak bir şey değil. Türkiye'de bu tür olayların yaşanması üzücü. Bu konuda ciddi adımlar atılıp önlemler alınması gerekiyor. Hiçbir kimse devletten büyük değildir. Kimse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin emniyetinden, hakiminden, savcısından büyük değildir. Benim bunu kabul etmem mümkün değildir."

Soru üzerine, olayda ağır yaralananın olmadığını belirten Taş, "Bu insanlar bu gücü nereden alıyor, bu gücü nasıl böyle fütursuzca kullanabiliyorlar, emniyet güçlerinden nasıl korkmuyorlar?" ifadesini kullandı.

Saldırganları daha önce görmediğini dile getiren Taş, İçişleri Bakanlığına teşekkür etti.