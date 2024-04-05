31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden başkan seçilen Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, mazbatasını aldı.
Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Belediye Meclis Üyeleri, İl Encümenleri ve Teşkilat mensupları ile birlikte, İlçe Seçim Kurulunda, Hakim Baran Şakiroğlu'ndan Belediye Başkanlığı mazbatasını aldı.
Mazbata töreni sonrası, Belediye BaşkanıVeysel Şahin, belediyepersoneli tarafından çiçeklerle karşılanıp, tebrikleri kabul etti.
Başkan Şahin yaptığı açıklamada, "Yoğun bir seçim dönemi geçirdik. Bu seçimin kazananı Türkeli halkı oldu. Gerçekleşen seçim sürecinden son yılların en demokratik ve en centilmen seçimi gerçekleştirildi. Bu sebepten ötürü diğer aday arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi. - SİNOP
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mazbatasını alarak göreve başladı. Başkan Bozbey, kendisini tebrik etmek için çiçek veya hediye göndereceklerin Bursaspor'a destek olmasını istedi. Ayrıca, Ramazan Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim' dedi.
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