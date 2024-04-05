Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin mazbatasını aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin mazbatasını aldı

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin mazbatasını aldı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden başkan seçilen Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, mazbatasını aldı. Şahin, seçim sürecinin demokratik ve centilmen bir şekilde geçtiğini belirtti.

05.04.2024 18:09  Güncelleme: 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden başkan seçilen Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, mazbatasını aldı.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Belediye Meclis Üyeleri, İl Encümenleri ve Teşkilat mensupları ile birlikte, İlçe Seçim Kurulunda, Hakim Baran Şakiroğlu'ndan Belediye Başkanlığı mazbatasını aldı.

Mazbata töreni sonrası, Belediye BaşkanıVeysel Şahin, belediyepersoneli tarafından çiçeklerle karşılanıp, tebrikleri kabul etti.

Başkan Şahin yaptığı açıklamada, "Yoğun bir seçim dönemi geçirdik. Bu seçimin kazananı Türkeli halkı oldu. Gerçekleşen seçim sürecinden son yılların en demokratik ve en centilmen seçimi gerçekleştirildi. Bu sebepten ötürü diğer aday arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Veysel Şahin, Türkeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin mazbatasını aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:30 ABD’nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem ABD'nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem
18:07 Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
18:07 Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi
17:22 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:55 Brezilya’da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda ateş açtı Brezilya'da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda ateş açtı
16:37 Afrikalı milli futbolcu Luke Fleurs vurularak öldürüldü Afrikalı milli futbolcu Luke Fleurs vurularak öldürüldü
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
14:36 Tom Cruise’un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı Tom Cruise'un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 19:36:12. #1.13#
SON DAKİKA: Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin mazbatasını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement