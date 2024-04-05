Politika

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden başkan seçilen Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, mazbatasını aldı.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Belediye Meclis Üyeleri, İl Encümenleri ve Teşkilat mensupları ile birlikte, İlçe Seçim Kurulunda, Hakim Baran Şakiroğlu'ndan Belediye Başkanlığı mazbatasını aldı.

Mazbata töreni sonrası, Belediye BaşkanıVeysel Şahin, belediyepersoneli tarafından çiçeklerle karşılanıp, tebrikleri kabul etti.

Başkan Şahin yaptığı açıklamada, "Yoğun bir seçim dönemi geçirdik. Bu seçimin kazananı Türkeli halkı oldu. Gerçekleşen seçim sürecinden son yılların en demokratik ve en centilmen seçimi gerçekleştirildi. Bu sebepten ötürü diğer aday arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi. - SİNOP