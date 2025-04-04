Türkeş'in 28. Yıl Dönümü Anıldı

İzmir, Aydın ve Denizli'de, ülkücü hareketin lideri ve MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yıl dönümü dolayısıyla anma gerçekleştirildi.

MHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Alsancak Hocazade Camisi'nde düzenlenen programda, cuma namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

MHP İl Başkan Yardımcısı Serdar Seçgin, Türkeş'in önemli bir yol gösterici olduğunu kaydederek, "Yol ve yön göstericimizdi, partimizin kurucusuydu, fikir dünyamızı aydınlatan bir liderdi. 28 yıl önce ebediyete intikal etti. Bugün liderimiz Devlet Bahçeli koruyucu ve kollayıcı genel başkanımız. Onun yolunda, başbuğ Alparslan Türkeş'in izinde yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Aydın

MHP Aydın İl Başkanlığı önündeki programda Alparslan Türkeş için dualar edildi, vatandaşlara lokma ikram edildi.

İl Başkanı Haluk Alıcık, Alparslan Türkeş'i minnetle, özlem dolu hissiyatla, şükran ve bağlılık duygularıyla yad ettikleri söyledi.

Türkeş'in mücadeleci bir ruh, inanmış bir kalp, Türk milletine sevdalı bir yürek, tarihine sadık bir bilinç, zorluklara eğilmeyen bir cesaret, yılmayan ve teslim olmayan bir irade olduğunu kaydeden Alıcık, "Türk milliyetçiliğini dışlayan ve tehlikeli gören düşüncelerin rağbet bulduğu bir dönemde, Türk milliyetçiliğinin bayraktarlığını yapan, gönül, fikir ve eylem adamıdır." dedi.

Programa AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem de katıldı.

Denizli

Denizli'de MHP İl Başkanlığı önündeki anma programında da Türkeş için dualar edildi, lokma dağıtıldı.

MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Alparslan Türkeş'i rahmet ve özlemle andıklarını dile getirdi.

Lokma hayrına AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da katıldı???????.