Türkiye, 26 kişinin takas operasyonunu gerçekleştirdi

Politika

Dışişleri Bakanlığı, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren takas operasyonunun Ankara'da gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, takas operasyonu kapsamında ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile Türkiye'ye nakledilen şahıslardan 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakledilmesinin sağlandığı belirtildi.

Müzakere sürecinin en başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçlarının Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, "Türkiye, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir" denildi. - ANKARA