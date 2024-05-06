Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, AP Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu üyelerini kabul etti - Son Dakika
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Politika

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, AP Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu üyelerini kabul etti

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, AP Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu üyelerini kabul etti

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu üyeleri Inma Rodriguez-Pinero ve Clara Aguilera'yı kabul etti. Karayel, görüşmede AB-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi, İspanya-Türkiye ilişkilerinin iyileştirilmesi, vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve müzakere sürecinde yeni fasılların açılması gibi konuları ele aldıklarını belirtti.

06.05.2024 18:51
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Türkiye- Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu üyeleri Inma Rodriguez-Pinero ve Clara Aguilera'yı kabul etti.

Karayel, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun ekonomi ve kırsal kalkınmayla ilgili iki İspanyol üyesini kabul ettiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nda bu yaz seçim yapılacağını hatırlatan Karayel, görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hem AB-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi hem de İspanya-Türkiye ilişkilerinin daha iyi hale getirilebilmesi için neler yapılabileceğini konuştuk. Bu anlamda vize serbestisi, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve müzakere sürecinde yeni fasılların açılmasını görüşmüş olduk. Benim Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Başkanı olmamdan kaynaklanan bir şekilde, Türkiye'de kırsal kalkınma ve su ürünleriyle ilgili hususları da değerlendirme fırsatı bulduk. Hem AB ilişkileri açısından hem de Türkiye-İspanya ilişkileri açısından olumlu bir görüşmeydi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, AP Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu üyelerini kabul etti - Son Dakika

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