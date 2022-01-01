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Dışişleri'nden Almanya'da Müslüman mezarlığına yönelik saldırıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Dışişleri'nden Almanya'da Müslüman mezarlığına yönelik saldırıyla ilgili açıklama

01.01.2022 23:42
Dışişleri'nden Almanya'da Müslüman mezarlığına yönelik saldırıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da Müslüman mezarlığına yapılan saldırının faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerinin ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalarının temenni edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da Müslüman mezarlığına yapılan saldırının faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerinin ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalarının temenni edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından Almanya'da bir Müslüman mezarlığına yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Almanya'nın Iserlohn şehrinde bir Müslüman mezarlığına saldırı gerçekleştirildiğini üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırı, son dönemde özellikle Avrupa'da yükselişe geçen ve Müslümanların mezarlıklarını dahi hedef haline getiren hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesidir. Bu elim saldırının faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerini ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını temenni ediyoruz. Keza bu tür hadiselerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri'nden Almanya'da Müslüman mezarlığına yönelik saldırıyla ilgili açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri'nden Almanya'da Müslüman mezarlığına yönelik saldırıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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