Türkiye, Ateş Çemberinde Sulh Adası Olmalı

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Küresel güçler; Gazze'ye, Lübnan'a, İran'a saldırarak sivilleri katletmektedir. İsrail ve İran hattındaki gerilim, bölgemizi karanlığa sürüklemektedir. İşte tam bu noktada, Türkiye bir sulh ve selamet adası gibi ateş çemberinin tam ortasında durmaktadır" dedi.

Adan, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Adan, Ramazan ayını tamamladıktan sonra bayramı idrak ettiklerini belirterek, "Şimdi de bayram sonrası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk genel kurulunu açıyoruz. Fakat bu yıl hem Ramazan-ı Şerif hem de mübarek Ramazan Bayramı; bütün inananlar açısından buruk ve kederli geçmiştir. Yüreğimizde bir bayram sevinci değil; coğrafyamızı sarsan acılar vardır. Soykırımcıların ve işgalcilerin döktüğü kanlar, vicdanımızı yakmaktadır. Şehirler alevler içinde, insanlık süküt halindedir" ifadelerini kullandı.

Adan, medeniyet havzasının ateşi hattında olduğunu kaydederek, "Küresel güçler; Gazze'ye, Lübnan'a, İran'a saldırarak sivilleri katletmektedir. İsrail ve İran hattındaki gerilim, bölgemizi karanlığa sürüklemektedir. İşte tam bu noktada; Türkiye bir sulh ve selamet adası gibi ateş çemberinin tam ortasında durmaktadır. İnsanoğlu; tarihin keskin dönemeçlerinden birini atlatmaktadır. Bu karanlık günlerde tek vazifemiz vardır: Türkiye'nin istikrar, istiklal ve istikbal mücadelesine omuz vermek memleketin huzuruna halel getirmemek, her birimizin ortak mesuliyetidir. Bütün dünyada barış güvercinleri kanla boğulurken, sergilediğimiz dirayetli duruş hayatidir. Gündelik siyasi hesapları, kısır çekişmeleri bir kenara bırakmak mecburiyetimiz vardır. Büyük Türk milletinin meclisine yakışan tavır, budur. Bu çatı, sıradan bir yapıdan daha fazlasını korumaktadır. Bu meclis; milletimizin hürriyet meşalesi, devletimizin kurucu iradesidir. Bu meclis, İstiklal Harbi boyunca Türk milletinin hem namusu hem de namlusu olmuştur. O ateş ve kan çağında Burdur Milletvekili olarak meclisimizde yer alan İstiklal Şairi Mehmet Akif'in mısraları; Gazi Meclis'in ruh köküne işaret etmektedir: 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez./ Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.' Kurtuluş Savaşı'nda işgalcilere göğüs geren, 15 Temmuz'da tanklara kafa tutan Meclis; bugün de milleti ve devleti müdafaa etmek azmindedir. Bu çatı altında görev alan herkesin; Gazi Meclis çalışmalarına bu hassasiyetle yaklaşacağına inancım tamdır" dedi. - ANKARA