Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Dış İlişkiler Komisyonlarından Şuşa'da üçlü toplantı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Dış İlişkiler Komisyonlarından Şuşa'da üçlü toplantı

22.05.2022 18:42

- Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Dış İlişkiler Komisyonlarından Şuşa'da üçlü toplantı Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Parlamentolarının Dış İlişkiler Komisyonları Üçlü Ortak Toplantısı Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Şuşa kentinde gerçekleştirildi.

- Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Dış İlişkiler Komisyonlarından Şuşa'da üçlü toplantı

BAKÜ - Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Parlamentolarının Dış İlişkiler Komisyonları Üçlü Ortak Toplantısı Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Şuşa kentinde gerçekleştirildi.

TBMM Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan Milli Meclisi Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Samet Seyidov ve Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Nikoloz Samkharadze başkanlığındaki milletvekili heyetleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Şuşa kentinde bir araya geldi. Ermenistan'ın işgali sırasında Karabağ topraklarında Azerbaycan'ın tarihi, maddi ve kültürel mirasının yok edildiğini belirten Seyidov, "Şehirlerimizi ve köylerimiz yok edildi. Bu bölgelere Kafkasya'nın Hiroşima'sı denmesi tesadüf değildir. Bu alanlarda restorasyon çalışmaları yapılıyor ve yapılacak da çok iş var. Toplantının Şuşa'da yapılması önemlidir. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa ziyaretleri ve Şuşa Deklarasyonu'nun imzalanmasının tarihi öneme sahiptir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in başlattığı görüşmeler hakkında bilgi veren Seyidov, iki ülke arasında yakında bir barış anlaşması imzalanacağına olan güvenini de dile getirdi.

Bu formatta yapılan toplantıların önemine değinen Kılıç ise, toplantının Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış şehri Şuşa'da düzenlenmesinden dolayı teşekkür etti. Azerbaycan'ın, topraklarını işgalden kurtarılmasının ardından Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye çalıştığını kaydeden Kılıç, "Geleceğimizi güvence altına almak için çabalarımızı birleştirmeliyiz. Parlamentolar ve temsilcileri, halklarının temsilcileri olarak gelecek için çalışmalıdır. Türkiye, Azerbaycan'ı desteklemekte ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yakında gelişeceğine ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanacağına inanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, üç ülkenin parlamentoları arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ve ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Dış İlişkiler Komisyonlarından Şuşa'da üçlü toplantı
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Dış İlişkiler Komisyonlarından Şuşa'da üçlü toplantı
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Dış İlişkiler Komisyonlarından Şuşa'da üçlü toplantı
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Dış İlişkiler Komisyonlarından Şuşa'da üçlü toplantı

YORUMLAR
500
'Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi' prömiyerini yaptı 'Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi' prömiyerini yaptı Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dış İlişkiler Komisyonları Şuşa'da toplantı yaptı Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dış İlişkiler Komisyonları Şuşa'da toplantı yaptı
Kaynak: İHA

Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Dış İlişkiler Komisyonlarından Şuşa'da üçlü toplantı - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
18:10 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan son firari sanık Esenyurt'ta yakalandı
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:42 Türkiye'nin iadesini istediği isimlere Finlandiya'dan ret: Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
17:07 Beşiktaş'ta Vida ile yollar ayrıldı! Hırvat savunmacının eşinden veda paylaşımı
16:41 Genç kadının itirafı akıllara durgunluk verdi: Kocam hem beni hem de arkadaşımı hamile bırakmak için cinsel ilişkiye giriyor
16:34 Anketlerde partisi üçüncü sırada çıkan Meral Akşener 2023 hedefini açıkladı: İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 18:52:13. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Dış İlişkiler Komisyonlarından Şuşa'da üçlü toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement