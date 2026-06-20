Türkiye Bilim Olimpiyatlarında Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Türkiye Bilim Olimpiyatlarında Başarı Elde Etti

Türkiye Bilim Olimpiyatlarında Başarı Elde Etti
20.06.2026 16:26
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Gençler, uluslararası olimpiyatlarda 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz ve 7 mansiyon ödülü kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi uluslararası fizik, matematik ve bilgisayar olimpiyatlarında temsil eden gençlerin 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya ve 7 mansiyon ödülü kazandığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi uluslararası bilim olimpiyatlarında temsil eden öğrencilerin elde ettiği başarıları NSosyal hesabından paylaştı. Bakan Kacır, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen gençlerin dünya sahnesinden 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya ve 7 mansiyon ödülüyle dönerek, Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirtti. Gençleri dünya çapındaki başarılarından dolayı kutlayan Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimiz uluslararası bilim olimpiyatlarında göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. İtalya'nın Cesenatico şehrinde düzenlenen, 59 ülkeden 218 öğrencinin yarıştığı 6. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz 3 gümüş madalya, 1 bronz madalya; İsveç'in Göteborg şehrinde düzenlenen, 41 ülkeden 199 öğrencinin yarıştığı 10. Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz 1 gümüş madalya, 1 bronz madalya, 1 mansiyon ödülü; Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen, 27 ülkeden 209 öğrencinin yarıştığı 26. Asya Fizik Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz, 2 bronz madalya, 6 mansiyon ödülü; Romanya'nın Buzau şehrinde düzenlenen, 23 ülkeden 133 öğrencinin katıldığı 30. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz 1 altın madalya, 3 gümüş madalya, 2 bronz madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşattılar. Türkiye'mizi başarıyla temsil eden tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

'1. Avrupa Kızlar Olimpiyatı'

Bu yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında İtalya'nın Cesenatico şehrinde 6'ncısı düzenlenen ve 59 ülkeden 218 öğrencinin yarıştığı Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya elde etti.

'1. Avrupa Fizik Olimpiyatı'

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatı, 12-16 Haziran tarihleri arasında İsveç'in Göteborg şehrinde yapıldı. 41 ülkeden 199 öğrencinin yarıştığı olimpiyatta Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, 1 gümüş, 1 bronz ve 1 mansiyon ödülü olmak üzere toplam 3 derece aldı.

'1. Asya Fizik Olimpiyatı'

17-25 Mayıs tarihleri arasında Güney Kore'nin Busan kentinde 27 ülkeden 209 öğrencinin katıldığı 26. Asya Fizik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, organizasyonu 2 bronz madalya ve 6 mansiyon ödülüyle tamamladı.

'1. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'

Romanya'nın Buzau şehrinde 15-20 Haziran tarihleri arasında 23 ülkeden 133 seçkin öğrencinin katıldığı olimpiyatta, TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen öğrenciler de 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile Türkiye'ye döndü. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye Bilim Olimpiyatlarında Başarı Elde Etti - Son Dakika

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