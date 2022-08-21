Kurulum aşamasına gelen Türkiye İttifakı'ndan ilk açıklama: Oy oranımız yüzde 20

2023 seçimlerine artık kısa bir süre kala Millet veya Cumhur ittifakına katılmak istemeyen partiler de kendi ittifaklarını oluşturmaya başladı. TKP, TKH, Sol Parti ve Devrim Hareketi'nin yer aldığı Sosyalist Güç Birliği'nin ardından Doğru Parti, Memleket Partisi, Zafer Partisi ve Milli Yol Partisi'nin yer aldığı Türkiye İttifakı'nın da kurulum aşamasına geldiği öne sürüldü. Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, bu ittifakla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"OY POTANSİYELİMİZ YÜZDE 20"

İttifaklarının oy potansiyelleri hakkında değerlendirmede bulunan Serdaroğlu, "Bizim tabanımız yüzde 20. Bu büyüyecek. Ben yaşça hepsinden büyüğüm. Ben bir ağabey gibi ağabeylik yapmaya çalışıyorum. Ben ülkem için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlarım bana bu yetkiyi verdiler ve ülkemiz için bir şeyler yapmak için çırpınıyoruz" dedi.

"BİZİMLE GÖRÜŞEN SOL PARTİLER VAR"

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre kuracakları ittifak kapsamında 29 Ağustos tarihinde bu siyasi partilerle toplantı yapacaklarını, başka siyasi partilerin de kurdukları ittifaka katılım için taleplerinin olduğunu, çalışma yürüttükleri ittifakın adının, "Türkiye İttifakı" olacağını ifade eden Serdaroğlu, "Bu Türkiye'nin ilk milli ittifakı olacak. Sol partilerle HDP de ittifak yapıyor. Bizimle gelip görüşen sol partiler de var. Onlar da buraya bizim şartlarımıza uyarlarsa gelebilirler" diye konuştu.