TDP Genel Başkanı Sarıgül, Karacabey'de domates üreticileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Karacabey'de domates üreticileriyle bir araya geldi Açıklaması

19.08.2022 15:12
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Karacabey'de domates üreticileriyle bir araya geldi Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Çiftçilerimizin yüzünü güldürmek Türkiye Değişim Partimizin ana görevidir.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Çiftçilerimizin yüzünü güldürmek Türkiye Değişim Partimizin ana görevidir. Arzumuz, çiftçilerimizin mutlu olması. Enerjimizi toprağımıza vereceğiz." dedi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde salçalık domates hasadını sürdüren üreticilerle bir araya gelen Sarıgül, kırsal Akhisar Mahallesi'ne geçerek çiftçilerle sohbet etti.

Sarıgül ziyaretinde yaptığı konuşmada, 3 ay önce ekim dikim zamanı da bölgeye geldiğini hatırlatarak çiftçilere hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diledi.

Karacabey'in salçalık domates üretiminde Türkiye'nin bir numarası olduğunu vurgulayan Sarıgül, "Bütün salça fabrikaları bu sene son derece mutlu. Çiftçimizin yüzü gülüyor. İstiyorum ki Türkiye'mizin her noktasında ekilmeyen biçilmeyen tarlalarımız ve arazilerimiz kalmasın. Çiftçilerimizi enflasyona ezdirmeyelim. Domates üreten çiftçimiz inşallah her sene emeğinin karşılığını alsın." diye konuştu.

Sarıgül, çiftçilerin zarar etmesinin Türkiye'nin de zarar etmesi anlamına geldiğini belirtti. Tarımın önemine dikkati çeken Sarıgül, şunları kaydetti:

"Köylümüze, çiftçimize destek verirsek, ülkemizin geleceğine destek veririz. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Otoyollara, köprülere geçiş garantisi var da çiftçimizin ürettiği ürüne neden geçiş garantisi yok? Türkiye'de mutlaka çiftçimizin ürettiği ürüne alım garantisi vereceğiz. Çiftçimizin yüzü gülerse marketlerin yüzü güler. Çiftçilerimizin yüzünü güldürmek Türkiye Değişim Partimizin ana görevidir. Arzumuz, çiftçilerimizin mutlu olması. Enerjimizi toprağımıza vereceğiz."

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Kaynak: AA

Karacabey, Türkiye, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül, Karacabey'de domates üreticileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül, Karacabey'de domates üreticileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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