TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yalova'da mahkumlara af çağrısını yineledi - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yalova'da mahkumlara af çağrısını yineledi

27.08.2022 19:44
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yalova'da mahkumlara af çağrısını yineledi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkumlar için genel af çağrısını yineledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkumlar için genel af çağrısını yineledi.

Sarıgül, Yalova A3 Tipi Kapalı Cezaevi önünde yaptığı açıklamada, 9 Nisan'dan bu yana Türkiye'yi gezdiğini, bu kent dahil 54 cezaevine gittiğini söyledi.

Toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için af çağrısında bulunduğunu belirten Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak siyasi bir talebimiz yok, vicdani bir talebimiz var. Af talebimiz uyuşturucu baronları için değil, kadına taciz için değil, çocuklara taciz için değil, bayrağımıza ve toprağımıza gasbedenler için değil ama kader mahkumları için. Bu kader mahkumları için affet Türkiye'm." diye konuştu.

Sarıgül, hiçbir şekilde camilerde ve cemevlerinde siyaset yapılmasını doğru bulmadıklarını dile getirdi.

Partisinin mensuplarının camilere, ibadet merkezlerine girerken parti rozetlerini çıkarmaları, gönül rozetlerinin olması gerektiğini ifade eden Sarıgül, "Camilerimiz, Rabb'imize ulaşma yoludur. Siyasete ulaşma yolu olarak kullanılmamalıdır." dedi.

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Kaynak: AA

Mustafa Sarıgül, Türkiye, Yalova, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yalova'da mahkumlara af çağrısını yineledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yalova'da mahkumlara af çağrısını yineledi - Son Dakika
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