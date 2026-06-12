Türkiye'den AİHM Uyarısı - Son Dakika
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Türkiye'den AİHM Uyarısı

Türkiye\'den AİHM Uyarısı
12.06.2026 18:03
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Dışişleri Sözcüsü Keçeli, AİHM'nin siyasi etkilerle aşındırılmasından endişe duyduklarını belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, " Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin, siyasi saiklerle aşındırılmasından derin endişe duymaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2001 tarihli 4'üncü Rum kararının 'yerlerinden edilmiş kişilerin mülkiyet hakları' başlığı 9-11 Haziran 2026 tarihlerinde Strazburg'da düzenlenen Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin insan hakları konulu 1563'üncü toplantısında tekrar görüşülmüştür. Avrupa Konseyi Sekretaryası'nın 2022 yılından bu yana icra denetiminin sonlandırılmasını tavsiye ettiği söz konusu başlığın kapatılması bu defa da mümkün olamamıştır. Anılan toplantıda ayrıca, ancak bir AİHM kararının icrasının yorum farklılıkları sebebiyle mümkün olmadığı hallerde başvurulmak üzere tasarlanmış istisnai bir prosedür doğrultusunda, Avrupa Konseyi Sekretaryası, AİHM'in 2014 tarihli tazminat kararındaki mülkiyete ilişkin ifadelerin yorumlanmasına yönelik taslak bir çalışma hazırlamakla görevlendirilmiştir. Delegeler Komitesi çalışmalarının tarihinde örneği görülmemiş bu gelişmeler, Kıbrıs Rum tarafının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemini kendi emellerine hizmet edecek şekilde siyasileştirme çabalarının sonucudur. Kıbrıs Rum tarafı, Sözleşme sisteminin etkin işleyişini engelleme yolunu seçmiş; aynı zamanda Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda samimiyetsiz olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin siyasi saiklerle aşındırılmasından derin endişe duymaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle bilistişare konu yakından takip edilmeye devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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