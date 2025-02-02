Türkiye'den Pakistan'da düzenlenen terör saldırısına kınama

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 1 Şubat'ta gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 1 Şubat'ta gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz. Bu menfur saldırıda şehit olan Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz" denildi.