Türkiye'den Suriye'ye Enerji Hattı - Son Dakika
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Politika

Türkiye'den Suriye'ye Enerji Hattı

02.08.2025 14:21
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Efkan Ala, Türkiye'nin Suriye'ye gaz arzının barışa hizmet edeceğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkanı Vekili Efkan Ala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Türkiye, enerjiyi çatışmaların değil, barışın hizmetine sunarak, bölgeyi değiştirebilecek bir vizyon ortaya koymaktadır" dedi.

AK Parti Genel Başkanı Vekili Efkan Ala, Türkiye'den Suriye'ye uzanan doğal gaz hattına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Türkiye'nin, son yıllarda enerji jeopolitiğini şekillendiren, yönlendiren ve bölgesel düzenin inşasında etkin rol oynayan bir aktöre dönüştüğünü vurgulayan Ala, "Enerjiyi ekonomik bir kaynak olmanın yanı sıra bölgesel barışa, kalkınmaya ve güvenliğe hizmet eden bir araç olarak değerlendiren Türkiye, bu yaklaşımını Suriye'ye yönelik enerji arzı adımıyla bir kez daha somutlaştırmıştır. Kahramanmaraş'tan Halep'e uzanan doğal gaz hattı, teknik bir yatırım olmanın çok ötesinde bir anlam taşımaktadır. Bu girişim, Suriye'de istikrarın kalıcılığını ve savaşın harap ettiği bir ülkenin hayat damarlarının onarılmasını hedefleyen kapsamlı bir stratejinin parçasıdır. Türkiye, bu hat üzerinden Suriye'ye enerji ulaştırarak altyapı desteği sunmakta ve bölgedeki istikrarı yeniden inşa etmeye yönelik güçlü bir irade ortaya koymaktadır" ifadelerinde bulundu.

"Bu proje, aynı zamanda bölgesel iş birliklerinin yeni bir boyut kazandığı bir dönemin habercisidir"

Bu çabanın Türkiye'nin kalıcı bölgesel istikrar vizyonunu yansıtmakla birlikte, enerji diplomasisindeki stratejik yatırımlarını da gözler önüne serdiğini ifade eden Ala, "Türkiye, enerjiyi tüketen ya da nakleden bir ülkenin ötesine geçerek, ihtiyacı olan bölgeler için enerji akışını yöneten ve bu sayede diplomatik ilişkilerin yeniden yapılandığı bir bölgesel merkez haline gelmiştir. Dolayısıyla Suriye'ye gaz arzı, teknik bir konu olmanın ötesine geçerek jeopolitik sonuçlar doğuracak bir adım olarak değerlendirilmelidir. Bu proje, aynı zamanda bölgesel iş birliklerinin yeni bir boyut kazandığı bir dönemin habercisidir. Türkiye'nin Azerbaycan'dan temin ettiği gazı Suriye'ye ulaştırması, enerji alanında çok aktörlü dayanışma modellerinin etkinliğini kanıtlamaktadır. Böylece enerji, klasik anlamda bir meta olmanın ötesinde, bölgesel dönüşümün stratejik bir aracı olarak karşımıza çıkmaktadır" açıklamasında bulundu.

Suriye'ye yönelik bu enerji projesinin, yalnızca gaz teminiyle sınırlı kalmayıp, savaş nedeniyle zarar görmüş altyapının yeniden inşasını da hedeflediğini ifade eden Ala şunları dile getirdi:

"Elektriğin günlük kullanım süresinin artırılması, üretim kapasitesinin genişletilmesi ve 5 milyon hanenin aydınlatılmasıyla birlikte, ülkeye dönüş sürecindeki Suriyeliler için daha yaşanabilir bir ortam oluşturulacaktır. Böylelikle Türkiye, göçün insani boyutuna da çözüm üreten, kalkınma odaklı bir dış politika geliştirmektedir. Bugün Türkiye, enerjiyi çatışmaların değil, barışın hizmetine sunarak, bölgeyi değiştirebilecek bir vizyon ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde geliştirilen ve hayata geçirilen bu vizyon, Türkiye'yi çözüm önerilerinin üretildiği, iş birliklerinin kurulduğu ve geleceğin ortaklaşa inşa edildiği bir konuma taşımıştır."

Ala, bu vizyon sayesinde Türkiye'nin bölgesel istikrarı tahkim eden bir merkez haline geldiğini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, Türkiye, Ekonomi, Suriye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'den Suriye'ye Enerji Hattı - Son Dakika

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