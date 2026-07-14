Türkiye'den Suudi Arabistan'a Destek

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın güney bölgesine Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısını en güçlü biçimde kınadı.

Dışişleri Bakanlığının Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın güney bölgesine Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik ciddi tehdit oluşturan bu saldırı karşısında Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz. Bölgemizde gerilimi daha da tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması çağrımızı yineliyoruz" denildi. - ANKARA