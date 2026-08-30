Türkiye Enerji Bağımsızlığına İlerliyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitireceğini ifade ederek, "Her yıl dışarı ödediği 10 milyarlarca dolar inşallah cebimizde, bütçemizde, hazinemizde kaldığında Türkiye'nin ekonomisi çok daha güçlü, büyük bir hale gelecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından bu yıl 3'nü kez düzenlenen Eskişehir Aile Pikniği ve İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak için kente geldi. Etkinliğin düzenlendiği Dede Korkut Parkı'nda Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Eskişehir milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve partililer tarafından karşılanan Bayraktar, piknik yapan ailelerle sohbet etti.

İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin en önemli nişaneleri olarak değerlendirdiği projelerden bahsetti. Projelerden bir tanesinin doğal gaz ihtiyacı olduğunu belirten Bayraktar, "Türkiye doğal gaza çok ihtiyacı olan bir ülke çünkü Cumhurbaşkanımız 2002 yılında iktidara gelirken bazı hedefler ortaya koydu. Dedi ki; 'Türkiye'de biz her haneye mutlak surette doğal gazı götüreceğiz.' Bu konforlu, bu rahat yakıtı, özellikle hanımefendiler çok daha iyi anlayacaklar neler söylediğimi, bütün insanlarımıza götüreceğiz ve bu hizmeti onların hanelerine sunacağız. Bu çok büyük bir hedefti. Türkiye'nin coğrafyasını, şu Eskişehir'i düşünün. Buradaki her ilçenin, neredeyse her beldenin doğal gaza eriştiğini düşünün ama Türkiye'de biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu başardık. Hamdolsun, geçtiğimiz bu 24 yıl içerisinde Türkiye dünyanın etrafını neredeyse 5 kat dolaşacak kadar boru hattını yer altında inşa etti. 220 bin kilometrenin üzerinde boru hattıyla 81 ilde, bugün 980 yerleşim yerinde, 220'nin üzerinde organize sanayi bölgesinde artık doğal gazımız var" dedi.

'2026'DA 8 MİLYON, 2028'DE 16-17 MİLYON HANE'

Bakan Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfiyle çıkarılan doğalgaz sayesinde Eskişehir dahil 4 milyon hanede bu doğalgazın kullanıldığını belirtti. Gelecek yıllarda hane sayısının artacağını kaydeden Bayraktar, "Şimdi bu sene, önümüzdeki döneme dair de bir şey söylemek lazım. 2026'da bu 4 milyon hane 8 milyona çıkacak. 8 milyon hanede kendi gazımızı kullanacağız 2026 yılının sonunda. 2028 yılında bu rakam 16-17 milyon haneye çıkacak. Yani neredeyse hanelerimizin yüzde 80'inin ihtiyacını kendi gazımızdan karşılar hale geleceğiz. İnşallah tabii durmak yok, yola devam. Yeni arayışlarımız devam ediyor. Efendim Akdeniz'de, Karadeniz'de, şimdi artık Somali'de petrol arayan bir Türkiye var. Hamdolsun bu öz güveni artmış, kendisine inanan, güçlü bir ekiple beraber Cumhurbaşkanımızın arkasında bu hedefe doğru kararlılıkla yürüyoruz çünkü bizim Türkiye Yüzyılı'nda gençler bir tane hedefimiz var. Türkiye Yüzyılı'nda mutlak surette ülkemizi enerjide bağımsız kılmak. Enerjide bağımsız bir Türkiye hedefi güdüyoruz" diye konuştu.

'GÜNDE 83 BİN VARİLİN ÜZERİNDE PETROL ÜRETİYORUZ'

Türkiye'nin en önemli projelerinden birinin 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili olduğunun altını çizen Bayraktar, "Bakın biz terörsüz Türkiye ile alakalı Gabar'da bunun çok güzel bir örneğini ortaya koyduk. 2021 yılı Eylül ayında Gabar'da o dağların, toprakların altında milyonlarca yıldır bulunan petrolü keşfettik. Sondajlarımızın sonucunda yine cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptık. Bugün orada 83 bin varilin üzerinde günde petrol üretiyoruz. Hem ekonomimize büyük bir can suyu hem ithalatımızı azaltıyoruz. Kendi petrolümüzü bulmuş olduk. Hem de aynı zamanda o bölgede özellikle 3 bin 500 - 4 bin insanımıza, gencimize istihdam sağladık. Artık o bölgenin çocukları terörden başka adeta alternatif sunulmayan o çocuklar şimdi orada iş imkanına, istihdama kavuştular. ve geleceğe dair hayalleri, umutları var. İşte bölge terörden temizlenince ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu göstermesi için terörsüz Türkiye'nin, terörsüz bölgenin ne olduğunu göstermesi için çok önemli bir proje. İnşallah Gabar'da o küçük örneğini verdiğimiz terörsüz Türkiye hedefi, terörsüz bölge hedefini tamamen gerçekleştirdiğimizde milletimizin her alanında, ülkemizin dört bir yanında ve bölgemizde çok daha refah yükselecek. İstihdam, iş imkanları ve çok daha huzur, barış içerisinde hep birlikte yaşayacağız. Bundan bin sene önce olduğu gibi" dedi.

'TÜRKİYE NÜKLEER LİGE ÇIKAN, NÜKLEER ENERJİYE SAHİP ÜLKELERDEN BİRİ HALİNE GELECEK'

Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, şöyle devam etti;

"1950'lerde Türkiye bu yola çıkmış ama maalesef ta ki AK Parti iktidarına kadar başarılı bir teşebbüste bulunamamış. 2010'da bizim yaptığımız uluslararası anlaşmayla, hükümetler arası anlaşmayla şimdi Akkuyu'da 4 tane reaktörün inşası devam ediyor ve inşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde biz Akkuyu'dan ilk elektriği, nükleerden ilk elektriği üreteceğiz ve Türkiye nükleer lige çıkan, nükleer enerjiye sahip ülkelerden biri haline gelecek. Bizim bu kadar artan nüfusumuz, artan büyüyen ekonomimiz, ihracatımız, gençlerimiz. Dolayısıyla bizim enerji talebimiz artmaya devam edecek. Onun için bunu kesintisiz bir şekilde karşılamamız lazım. Şimdi güneş biraz önce bir geldi yüzünü gösterdi, biraz bunaldınız, şimdi gitti. Yani biz yenilenebilir enerjiyi yapacağız ama işte güneş bazen var, gece yok. Onun için bizim gece gündüz enerjiye ihtiyacımız var. Türkiye ve dediğim gibi bir hedefe yürüyor. Türkiye bu enerjideki dışa bağımlılığı bitirdiğinde yani her yıl dışarı ödediği 10 milyarlarca dolar inşallah cebimizde, bütçemizde, hazinemizde kaldığında Türkiye'nin ekonomisi çok daha güçlü, büyük bir hale gelecek."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından kentten ayrıldı.