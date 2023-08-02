Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı, Atatürk dizisiyle ilgili çağrıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı, Atatürk dizisiyle ilgili çağrıda bulundu

02.08.2023 18:27

Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, bir dijital yayın platformunun 'Atatürk' dizisini Ermeni lobisinin girişimiyle yayımlamama kararı aldığı iddiasına ilişkin, ABD'deki Ermeni kurum ve kuruluşlarına, 'Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini desteklemeleri ve sorumlu davranmaları' çağrısında bulundu. Şirinoğlu, Türkiye Ermeni toplumunun bu uygulamayı demokratik zihniyet, karşılıklı saygı ve hoşgörü, ifade özgürlüğü bakımından son derece tartışmalı bulduğunu belirtti ve ABD'deki Ermeni kurum, kuruluşlarına ve uluslararası medya örgütlerine, Türkiye ve Ermenistan arasında yürütülen normalleşme sürecini desteklemeleri ve daha sorumlu davranmaları için çağrıda bulundu.

Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, bir dijital yayın platformunun "Atatürk" dizisini Ermeni lobisinin girişimiyle yayımlamama kararı aldığı iddiasına ilişkin, ABD'deki Ermeni kurum ve kuruluşlarına, "Türkiye- Ermenistan normalleşme sürecini desteklemeleri ve sorumlu davranmaları" çağrısında bulundu.
Şirinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD merkezli bir dizi/film platformunca, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir dizinin yayından kaldırılmasından doğan haklı tepkiyi dikkatle izlediklerini belirtti.
"Bu adımın söz konusu ülkedeki Ermeni toplumu kuruluşlarının girişimleriyle alınmış olması da konunun bizler açısından bir başka dikkate değer boyutudur." ifadesini kullanan Şirinoğlu, şöyle devam etti:
"Türkiye Ermeni toplumu bu uygulamayı demokratik zihniyet, karşılıklı saygı ve hoşgörü, ifade özgürlüğü bakımından son derece tartışmalı bulmaktadır. Zira sanatın tezahürlerinin, sanatsal üretimin en sıkıntılı zamanlarda dahi toplumlar arasında diyaloğa ve empatiye zemin yaratabileceği aşikardır. Türkiye Ermeni toplumu, söz konusu tutumun ülkemizin değerleriyle ve devletimizin güvencesindeki bir arada yaşama geleneğimizle bağdaşmadığının tanığıdır."
Şirinoğlu, kimlik ve aidiyet hassasiyetlerinin, kutsal değerlerin gündelik hesaplarla hoyratça göz ardı edilmesinin dünyada körüklediği üzücü ortamın herkes tarafından üzüntü ve endişeyle izlendiğinin altını çizerek, "Bu vesilesiyle ABD'deki Ermeni kurum, kuruluşlarına ve uluslararası medya örgütlerine, Türkiye ve Ermenistan arasında yürütülen normalleşme sürecini desteklemeleri ve bu anlamda katkı sunabilmek adına daha sorumlu davranmaları için çağrıda bulunmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı, Atatürk dizisiyle ilgili çağrıda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
19:30 Görüşmeler başladı! Manchester United, Altay'ı renklerine bağlıyor
19:26 Görüşmeler başladı! Manchester United, Altay'ı renklerine bağlıyor
18:56 Mazıdağı'nda trafoların sökülmesi gerginliği
18:53 Trafoları sökmeye gelen ekiplerle köylüler arasında arbede! Ortalık savaş alanına döndü
18:09 Galatasaray'ın Yeni Transferi Demirbay, Ramiz Dayı'ya Benzetildi
18:09 Disney Plus Yapımı 'Atatürk' Dizisi İki Film Olarak Yayınlanacak
18:05 Yorumlar bomba! Galatasaray taraftarı Kerem Demirbay'a "Dayı" lakabını taktı
18:06 Disney Plus'tan açıklama var: "Atatürk" dizisi iki film olarak hem televizyonda hem de sinemada yayınlanacak
17:44 TFF Başkanı Büyükekşi ve RTÜK, Spor Programlarına Düzen Getirme Kararı Aldı
17:40 TFF'den RTÜK'e ziyaret! Spor programlarına düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2023 20:12:48. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı, Atatürk dizisiyle ilgili çağrıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement