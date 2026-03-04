Türkiye Hava Savunması Güçlü - Son Dakika
Türkiye Hava Savunması Güçlü

04.03.2026 15:44
AK Parti, Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AK Parti tarafından İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlama konusunda tam bir irade ve sarsılmaz bir kapasiteye sahiptir." açıklaması yapıldı.

AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgedeki hassas süreç devam ederken, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve milli güvenliği ilgilendiren bu tür hayati konularda dezenformasyona geçit verilmemesinin büyük önem arz ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"?Bu kapsamda, başta Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, ilgili resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak açıklamalar dışındaki hiçbir kaynağa, sosyal medya mecralarında yayılan spekülatif içeriklere ve asılsız iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlama konusunda tam bir irade ve sarsılmaz bir kapasiteye sahiptir. Resmi kanallar üzerinden paylaşılacak bilgilerin esas alınması, toplumsal huzurumuzun ve bilgi kirliliğiyle mücadelenin temelidir."

Kaynak: AA

16:44
