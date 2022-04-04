Türkiye ile Çekya arasındaki siyasi istişareler 5 Nisan'da gerçekleştirilecek - Son Dakika

Türkiye ile Çekya arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Avrupa İşlerinden Sorumlu Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ales Chmelar arasında 5 Nisan'da Prag'da gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Çekya arasında 5 Nisan'da siyasi istişareler gerçekleştirilecek. Görüşmelerde, Türkiye-Çekya ve Türkiye-AB ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ayrıca Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Çekya AB Bakanı Mikulas Bek ile görüşecek ve Çek Senatosu üyeleriyle de bir araya gelecek. - ANKARA