Türkiye ile Çekya arasındaki siyasi istişareler 5 Nisan'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Türkiye ile Çekya arasındaki siyasi istişareler 5 Nisan'da gerçekleştirilecek

04.04.2022 16:23
Türkiye ile Çekya arasındaki siyasi istişareler 5 Nisan'da gerçekleştirilecek

Türkiye ile Çekya arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Avrupa İşlerinden Sorumlu Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ales Chmelar arasında 5 Nisan'da Prag'da gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Çekya arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Avrupa İşlerinden Sorumlu Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ales Chmelar arasında 5 Nisan'da Prag'da gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Çekya arasında 5 Nisan'da siyasi istişareler gerçekleştirilecek. Görüşmelerde, Türkiye-Çekya ve Türkiye-AB ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ayrıca Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Çekya AB Bakanı Mikulas Bek ile görüşecek ve Çek Senatosu üyeleriyle de bir araya gelecek. - ANKARA

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Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Nisan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye ile Çekya arasındaki siyasi istişareler 5 Nisan'da gerçekleştirilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ile Çekya arasındaki siyasi istişareler 5 Nisan'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
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