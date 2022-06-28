Türkiye ile İsveç siyasi istişare gerçekleştirecek - Son Dakika
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Türkiye ile İsveç siyasi istişare gerçekleştirecek

28.06.2022 19:33
Türkiye ile İsveç siyasi istişare gerçekleştirecek

Türkiye ile İsveç Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde siyasi istişare gerçekleştirecek.

Türkiye ile İsveç Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde siyasi istişare gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Robert Rydberg eşbaşkanlığında Ankara'da gerçekleşeceğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ve İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Robert Rydberg eşbaşkanlığında 29 Haziran 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Siyasi istişareler çerçevesinde, Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin kapsamlı olarak ele alınması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde durulması ve güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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