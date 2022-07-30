Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ 70 yaşında - Son Dakika
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ 70 yaşında

30.07.2022 17:47
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ 70 yaşında

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyet, TÜRK-İŞ'in 70. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyet, TÜRK-İŞ'in 70. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Üyeleri, alt sendika genel başkanları ile şube başkanlarından oluşan heyet, TÜRK-İŞ'in 70. yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Atalay'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Hatıra fotoğrafı çekilmesi sonrası Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Genel Başkan Atalay, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ülkemizin en eski ve en büyük işçi örgütü TÜRK-İŞ, 70'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bu vesileyle saygımızı sunmak üzere huzurunuzdayız. TÜRK-İŞ, çalışma ilişkilerinin uyum içinde devam etmesi amacıyla, yalnızca üyesi olan işçilerin değil, ülkemizdeki tüm ücretli çalışanların hak ve çıkarlarının korunup kollanması hedefiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. İşçilerin, emekçilerin üretilen refahtan hakça pay almaları; ailelerinin yaşam koşullarını, insan onuruna yakışır seviyede tesis etmeleri, ülkemizin aydınlık geleceğinin inşası açsından olmazsa olmazdır. Refahın hakça paylaşılmadığı yerlerde toplumsal huzur da tesis edilemez. TÜRK-İŞ, üretilen refahın hakça paylaşılması ve toplumsal huzurun tesisinde ülkemiz açısından önemli bir yere sahiptir. Bizler, sendikal mücadelede bayrağı önceki nesillerden devralarak bugünlere, TÜRK-İŞ'in 70'inci yılına getirme onurunu yaşadık. Bizden sonraki kuşaklar da bu bayrağı daha ileriye taşıyacaklardır. Ruhun şad olsun." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Anıtkabir, Sendika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ 70 yaşında - Son Dakika

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