Türkiye İttifakı Partisi Adana İl Başkanlığı Törenle Açıldı - Son Dakika
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Politika

Türkiye İttifakı Partisi Adana İl Başkanlığı Törenle Açıldı

Türkiye İttifakı Partisi Adana İl Başkanlığı Törenle Açıldı

Sinan Oğan'ın önderliğinde Türkiye İttifakı Partisi Adana İl Başkanlığı törenle açıldı. Oğan, partinin son bir yılda 50'den fazla ilde örgütlenmeye başladığını belirtti ve Atatürkçü, milliyetçi ve muhafazakar ittifakı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Açılış töreninde konuşan Oğan, siyasete genç nesil getireceklerini ve toplumu birleştiren çözüm noktaları üreteceklerini ifade etti.

26.05.2024 18:43
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Türkiye İttifakı Partisi Adana İl Başkanlığı törenle açıldı.

Sinan Oğan, merkez Seyhan ilçesi Adalet Caddesi'ndeki açılış töreninde, partinin son bir yılda 50'den fazla ilde örgütlenmeye başladığını söyledi.

Türkiye'de Atatürkçü, milliyetçi ve muhafazakar ittifakı sağlamayı hedeflediklerini belirten Oğan, "Şovdan, tartışmalardan uzak, toplumu birleştiren, Türk milletinin hassasiyet noktalarını doğru tespit eden ve çözüm noktaları üreten bir anlayışıyla siyasete genç nesil getireceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Oğan, Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanı Kutfedi Kılınç ve diğer katılımcılar açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Türkiye İttifakı Partisi Adana İl Başkanlığı Törenle Açıldı - Son Dakika

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