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Türkiye İttifakı Partisi Balıkesir İl Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Türkiye İttifakı Partisi Balıkesir İl Kongresi Gerçekleştirildi

Türkiye İttifakı Partisi Balıkesir İl Başkanlığı, il kongresini düzenledi. Kongreye, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Dr. Sinan Oğan da katıldı. Dr. Oğan, konuşmasında erken seçim olmaması halinde 2028 genel seçimleri için yerelde hazırlanmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca ekonomik sorunlara dikkat çekerek, atılan adımların iyileşme olarak yansıyacağını belirtti. Sığınmacı ve göçmen kaçakçılığına da değinen Oğan, geri gönderme faaliyetlerinin duyurulmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye İttifakı Partisi Balıkesir İl Kongresi Gerçekleştirildi
07.01.2024 - 15:08,
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Türkiye İttifakı Partisi Balıkesir İl Başkanlığı, il kongresini gerçekleştirdi. Kongreye, genel seçimlerde Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Dr. Sinan Oğan da katıldı.

Balıkesir Avlu kongre merkezinde düzenlenen Türkiye İttifakı Partisi il kongresine katılan Dr. Sinan Oğan, konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında erken seçim olmaması halinde 2028 yılında yapılacak genel seçimler için yerelde hazırlanmanın önemine vurgu yapan Oğan, "Önümüzdeki genel seçimler için yerelden başlayarak şimdiden hazırlanmamız gerekiyor. Geçtiğimiz seçimlerde Ata İttifakı'nın ne denli büyük rol oynadığına hepimiz şahit olduk. Daha yeni partiler olmamıza rağmen bu denli büyük bir rol oynamamız gelecek seçimlere daha iyi hazırlanmamız gerektiği gösteriyor bizlere" dedi.

Sinan Oğan ayrıca yaşanan ekonomik sorunlara dikkat çekerek, ekonomik anlamda atılan adımların bu yılın sonlarına doğru iyileşme olarak yansıyacağını belirtti. Oğan, "Ülkemiz bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da ekonomik mücadelesini sürdürmektedir. Sorunlarımız yok mu? Var. Şu an ekonomide uygulanan doğru politikalara bizlerin de destek vermemiz gerekiyor. Eskilerin tabiriyle kemer sıkmak gerekiyor. Biraz sıkıntı yaşayacağız ancak bugün uygulanan ekonomi politikasının neticesini yıl sonuna doğru alacağımıza inanıyorum" dedi.

Konuşmasında sığınmacı ve göçmen kaçakçılığına da değinen Sinan Oğan, kaçak sığınmacıların geri gönderildiğini ancak vatandaşa duyurulma noktasında zayıf kalındığını dile getirdi. Sinan Oğan konuşmalarını şu ifadelerle noktaladı:

"İçişleri Bakanlığı ile yaptığım görüşmelerde göçmen kaçakçılarıyla mücadele rakamları gayet tatmin edicidir. Eskiden sınırlarımız kevgire dönmüşken, artık çok sınırlı sayıda kaçağın ülkemize girdiğini ifade edebilirim. Bununla beraber çok ciddi şekilde geri gönderme merkezlerine yakalanan kaçakların gönderildiğini ve ardında ülkelerine gönderildiğini rakamlarla bildiğim için çok gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Bir eksik var, bunu ilgili isimlere de ilettim, bu kadar büyük bir faaliyet içindesiniz çok sayıda göçmeni geri gönderiyorsunuz ama bunun reklamını yapmıyorsunuz. Vatandaşlarımız bazen bana soruyor, ne oldu göçmenler geri gönderilecekti diye ben de gönderildiğini söylüyorum. Onlar da neden biz bilmiyoruz diye soruyor. İşte burada bu işin sadece yapılması yetmiyor, bu işin yapıldığının da duyurulmasında da ihtiyaç var." - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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