Türkiye-Kazakistan ilişkileri kitabı yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Kazakistan ilişkileri kitabı yayımlandı

15.05.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Partili Zorlu editörlüğünde 10 akademisyenin makaleleriyle hazırlanan 'Bağımsızlığının 35. Yılında Türkiye-Kazakistan İlişkileri' kitabı Türkçe ve Kazakça yayımlandı. Erdoğan kitabı Tokayev'e armağan etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun editörlüğünde 10 akademisyen ve yazar tarafından kaleme alınan makalelerden oluşan "Bağımsızlığının 35. Yılında Türkiye-Kazakistan İlişkileri" kitabı Türkçe ve Kazakça yayımlandı.

Zorlu, kitapla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Kazakistan ilişkilerinin 34'üncü, Kazakistan'ın bağımsızlığının ise 35'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, bu kapsamda AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı olarak önemli bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

10 akademisyen ve yazar tarafından kaleme alınan makalelerden oluşan "Bağımsızlığının 35. Yılında Türkiye-Kazakistan İlişkileri" kitabının Türkçe ve Kazakça olmak üzere iki dilli yayımlandığını duyuran Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitap için bir takdim yazısı kaleme aldığını bildirdi.

Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı, Kazakistan ziyaretinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e armağan ettiğini ifade etti.

"Bu tür eserlerin, karşılıklı anlayışı pekiştiren görevi icra edeceği muhakkak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabın takdim yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek derinleşeceğine olan inancımız tamdır. Bu tür eserlerin, karşılıklı anlayışı pekiştiren, işbirliği imkanlarını genişleten, ortak tarihi ve gelecek tasavvurunu güçlendiren bir görevi icra edeceği muhakkaktır. İki ülke arasındaki münasebetler, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında derinleşen çok taraflı işbirliği mekanizmalarıyla ikili boyutun ötesine taşınmıştır.

Değerli Kardeşim Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in dirayetli ve vizyoner liderliğiyle bu ilişkiler, karşılıklı çabalarımız neticesinde farklı bir ivme kazanmıştır. Eserin hazırlanmasında emeği geçen AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızı ve alanında uzman kıymetli akademisyenlerimizi tebrik ediyor, çalışmanın Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluk ve kardeşliğin daha da ilerletilmesine vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Politika, Edebiyat, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye-Kazakistan ilişkileri kitabı yayımlandı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

11:11
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
11:03
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:15:08. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye-Kazakistan ilişkileri kitabı yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.