Türkiye-Kırgızistan OSPG Toplantısı Yarın Yapılacak - Son Dakika
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Türkiye-Kırgızistan OSPG Toplantısı Yarın Yapılacak

30.06.2026 13:32
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız mevkidaşıyla iş birliği ve ticaret hedeflerini görüşecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Ankara'da düzenlenecek Türkiye- Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7'nci Toplantısı'na Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile başkanlık edecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın muhatabıyla gerçekleştireceği baş başa ve heyetler arası görüşmelerde; 2 ülke siyasi ilişkilerinin ulaştığı seviyeden ve bu kapsamda üst düzey ziyaret ve temaslardan duyulan memnuniyeti kayda geçirmesi bekleniyor. Ayrıca ileriki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan üst düzey ziyaret ve zirvelerin hazırlıklarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunması, ticaret, ekonomi, yatırım, enerji, ulaştırma, savunma sanayi, eğitim ve insani-kültürel alanlar başta olmak üzere, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerini paylaşması, 2 ülke Cumhurbaşkanlarının belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için yürütülebilecek çalışmalara değinmesi planlanıyor.

Bakan Hakan Fidan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere, çok taraflı platformlarda iş birliğinin güçlendirilmesinin önem taşıdığını vurgulaması, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru başta olmak üzere, bağlantısallığın ve lojistik altyapının güçlendirilmesinin önemini teyit etmesi, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması kapsamında, Ukrayna, İran ve Filistin meselesi dahil, güncel gelişmelere dair fikir teatisinde bulunması öngörülüyor.

Toplantı sonunda, OSPG Toplantısı Ortak Bildirisi kabul edilecek ve Dışişleri Bakanlıkları arasında 2026-2027 dönemi için bir İşbirliği Programı imzalanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Türkiye-Kırgızistan OSPG Toplantısı Yarın Yapılacak - Son Dakika

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