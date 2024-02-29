Türkiye, Küresel Yumuşak Güç Endeksi'nde 10 Basamak Yükseldi - Son Dakika
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Politika

Türkiye, Küresel Yumuşak Güç Endeksi'nde 10 Basamak Yükseldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan Küresel Yumuşak Güç Endeksi 2024 verilerine göre Türkiye'nin medya ve iletişim alanında bir önceki yıla kıyasla 10 basamak yükselerek 193 ülke arasında 18. sıraya yerleştiği açıklandı. Türkiye'nin bu başarısında, uluslararası ilişkilerde elde edilen başarı, zengin kültürel miras değerleri ve başarılı iletişim stratejilerinin etkili olduğu belirtildi.

29.02.2024 12:48  Güncelleme: 12:51
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan Küresel Yumuşak Güç Endeksi 2024 verilerine göre Türkiye, medya ve iletişim alanında bir önceki yıla kıyasla 10 basamak yükselerek 193 ülke arasından 18. sıraya yerleşti" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan Küresel Yumuşak Güç Endeksi 2024 verilerini paylaştı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan Küresel Yumuşak Güç Endeksi 2024 verilerine göre Türkiye, medya ve iletişim alanında bir önceki yıla kıyasla 10 basamak yükselerek 193 ülke arasından 18. sıraya yerleşti. Ülkemizin endekslere yansıyan bu performans artışında, medya ve iletişim alanındaki çalışmalarımızın uluslararası ölçekte artan kapsayıcılığı, etkinliği, güvenilirliği ve erişilebilirliği belirleyici faktörler oldu. Aynı endeksin "Etki alanı" kategorisinde ise 13. sırada yer alan ülkemizin, yüksek performansı uluslararası ilişkilerde elde edilen başarının yanı sıra sahip olduğu zengin kültürel miras değerlerine bağlı olarak gerçekleşti. Diplomatik girişimler, ev sahipliği yapılan uluslararası organizasyonlar ve ulus markalama alanlarında uygulanan başarılı iletişim stratejilerinin de etkisiyle Türkiye, Küresel Yumuşak Güç Endeksi'nde 2020 yılından bu yana performansını en çok artıran ülkeler arasına girmeyi başardı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye, Küresel Yumuşak Güç Endeksi'nde 10 Basamak Yükseldi - Son Dakika

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