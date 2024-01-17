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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderiliyor - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderiliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ve astronotu Alper Gezeravcı'nın, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştireceğini duyurdu. Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda gerçekleşiyor. Uzayda kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar birçok farklı deney yapılacak.

Türkiye\'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu\'na gönderiliyor
17.01.2024 - 16:46,
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ve astronotu Alper Gezeravcı'nın, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştireceğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı vizyonunun uzaya ulaştığını belirtti.

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021'de ilan edildiğini, bu kapsamda bir vatandaşın uzaya gönderilmesi için çalışmalara başlandığını anımsatan Altun, şunları kaydetti:

"Yapılan değerlendirmeler sonucu Alper Gezeravcı, ilk Türk uzay yolcusu oldu. Gezeravcı, bu gece uzay yolculuğuna başlayacak. Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderilecek. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek."

Kaynak: AA
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