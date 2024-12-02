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Politika

Türkiye'nin Latin Amerika Açılımı

Ali Şahin liderliğindeki Türk delegasyonu, PARLATINO toplantısı için Panama'da. İlişkiler güçleniyor.

02.12.2024 15:17
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Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (PARLATINO) Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin ve beraberindeki heyet, PARLATINO 38. Genel Kurul toplantısı için Panama'ya gitti.

PARLATINO Türk Delegasyonu Başkanı Şahin, toplantıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin çok yönlü dış politikasının en önemli sacayaklarından birini Latin Amerika ve Karayipler açılımının oluşturduğunu, bu çerçevede çok yönlü bir dış politika yaklaşımı izlediklerini belirtti.

Tükiye'nin yaklaşık 20 yıl önce Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde 6 büyükelçilikle temsil edildiğini bugün ise Türkiye'nin bölgede 18 büyükelçilik ve 1 başkonsoloslukla varlık gösterdiğini anımsatan Şahin, yakın zamanda Nikaragua büyükelçiliğinin de bu elçilikler arasına gireceğini vurguladı.

Ali Şahin açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Siyasi ve diplomatik ilişkilerimizin gelişmesi ekonomik ve ticari ilişkilerimizin de gelişmesinin yolunu açmıştır. Aynı süre zarfında ticaret hacmimiz 1 milyar dolardan bugün 14 milyar doları aşmıştır. Türk Hava Yolları bölgede 7 ülkede 8 destinasyona düzenlediği uçuşlar vasıtasıyla ülkelerimizi ve halklarımızı birbirine yakınlaştırmakta, ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamaktadır. Aralık ayında Şili'ye başlayacak uçuşlarla bu sayının 8 ülkede 9 destinasyona çıkmasını öngörüyoruz.

Bölge ülkeleriyle, kültür ve eğitim alanındaki ilişkilerimiz de gelişmektedir. Meksika, Karakas ve Buenos Aires'te faaliyet gösteren Yunus Emre Kültür Merkezlerini, Bogota ve Karakas'taki Türkiye Maarif Vakfı ofislerini bu bağlamdaki somut örnekler olarak dile getirmek isterim. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız (YTB) tarafından tahsis edilen Türkiye Burslarından bugüne kadar Latin Amerika ve Karayip ülkeleri bölgesinden 500'den fazla öğrenci faydalanmış olup, daha çok Latin Amerikalı öğrencinin ülkemizde eğitim görmesinden memnuniyet duyacağız."

Kaynak: AA

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