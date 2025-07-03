Türkiye\'nin Sanayi Alanı Hedefi: 350 Bin Hektar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de 150 bin hektar olan planlı sanayi alanlarının 2030'da 350 bin hektara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek "Bu, 60 yılda gerçekleştirilen toplam sanayi alanı büyüklüğünün 2 mislinin üzerine sadece 5 yılda çıkması demektir." dedi.

Gaziantep Sanayi Odası'nda düzenlenen Sanayicilerle İstişare Toplantısı'nda konuşan Kacır, Türkiye'nin planlı sanayi alanlarını büyütme perspektifiyle ilgili Ulusal Sanayi Master Planları hazırladıklarını söyledi.

İleriki 5 yıl için belirlenen hedefe ilişkin Kacır, şunları kaydetti:

"Halihazırda 150 bin hektar olan planlı sanayi alanlarını, 2030 yılına geldiğimizde 350 bin hektara çıkarmış olacağız. Bu, 60 yılda gerçekleştirilen toplam sanayi alanı büyüklüğünün 2 mislinin üzerine sadece 5 yılda çıkması demektir. Bu plan kapsamında, Türkiye'nin tüm bölgelerinde 30 yıllık bir perspektifle tüm ulaştırma koridorlarını, enerji hatlarını, maden varlıklarını, arazi haritalarını, depremsellik riskleri ve su kıtlığı risklerini, arazi mülkiyet yapılarını dikkate alarak plan yapıyoruz. Bunlar, önümüzdeki dönemde sanayicilerimizin çok uygun koşullarda altyapısı hazırlanmış planlı sanayi alanlarına erişimini mümkün kılacaktır."

Kacır, çalışmanın ilk etabını Samsun-Adana- Mersin hattında tamamladıklarını, bu hatta 17 şehir üzerinde 32 büyük ölçekli bölge üzerinde çalışmaların son noktaya getirildiğini dile getirdi.

Buradaki temel amacın, proje üzerinde bulunan illerin lojistiğini hızlandırmak olduğunu belirten Kacır, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu çalışmanın hemen ardından, kalkınma yolu niteliğinde olan şehirlerimizde yeni sanayiler için çalışmalarımızı tamamlayacağız. Türk sanayisinin Marmara'ya sıkışmışlığını artık geride bırakarak Anadolu'nun yeni sanayi merkezlerini daha hızlı şekilde yükseltebilmek istiyoruz. Bu çalışmalar, sanayi yatırımlarını hızlandıracak ve ivme kazandıracak."

Basına kapalı devam eden programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve iş dünyası temsilcileri katıldı.