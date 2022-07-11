Orbay'ın güven mektubunu alan Darsalia, "Türkiye Büyükelçisi Ali Kaan Orbay'ın güven mektubu kopyalarını kabul etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, Gürcistan'ın stratejik ortağı ve gerçekten çok iyi bir dostudur. Stratejik ortaklığımıza değer veriyor ve önümüzdeki yıllarda işbirliğimizi daha da geliştirmeyi taahhüt ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Türkiye'nin yeni Tiflis Büyükelçisi Orbay güven mektubunu sundu - Son Dakika

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