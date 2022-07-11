Türkiye'nin yeni Tiflis Büyükelçisi Orbay güven mektubunu sundu - Son Dakika
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Türkiye'nin yeni Tiflis Büyükelçisi Orbay güven mektubunu sundu

11.07.2022 21:30
Türkiye'nin yeni Tiflis Büyükelçisi Orbay güven mektubunu sundu

Türkiye'nin yeni Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Gürcistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Laşa Darsalia'ya güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin yeni Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Gürcistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Laşa Darsalia'ya güven mektubunu sundu.

Gürcistan'da 1 Temmuz tarihinde göreve başlayan Türkiye'nin yeni Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, ayağının tozuyla başkent Tiflis'te gerçekleştirilen bir takım etkinliğe katıldı. Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'nda bulunan Orbay, güven mektubunu bir kopyasını Gürcistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Laşa Darsalia'ya sundu.

"TÜRKİYE, GÜRCİSTAN'IN STRATEJİK ORTAĞI VE GERÇEKTEN ÇOK İYİ BİR DOSTUDUR"

Orbay'ın güven mektubunu alan Darsalia, "Türkiye Büyükelçisi Ali Kaan Orbay'ın güven mektubu kopyalarını kabul etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, Gürcistan'ın stratejik ortağı ve gerçekten çok iyi bir dostudur. Stratejik ortaklığımıza değer veriyor ve önümüzdeki yıllarda işbirliğimizi daha da geliştirmeyi taahhüt ediyoruz" dedi.

(İlkin Hüseynov/İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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