Türkiye-Pakistan Aile İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
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Türkiye-Pakistan Aile İşbirliği Anlaşması

Türkiye-Pakistan Aile İşbirliği Anlaşması
12.07.2026 12:29
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Bakan Göktaş, Pakistan ile aile ve sosyal hizmetler alanında mutabakat zaptı imzaladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pakistan Federal İnsan Hakları Bakanı Azam Nazeer Tarar ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 9'uncu Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı vesilesiyle bulunduğumuz Pakistan'da, Pakistan Federal İnsan Hakları Bakanı Sayın Azam Nazeer Tarar ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemiz kapsamında, hükümetlerimiz arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Müslüman ülkeler olarak, kadınların güçlenmesine, aile dostu politikaların yaygınlaştırılmasına ve çocuklarımızın korunmasına yönelik ortak irademizi somut bir zemine taşıdık. Anlaşmamızın kardeş ülke Pakistan ile köklü dostluğumuzu ve iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Pakistan, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

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