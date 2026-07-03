Türkiye Sağlıkta Dünya Standartlarını Yakalamış - Son Dakika
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Türkiye Sağlıkta Dünya Standartlarını Yakalamış

Türkiye Sağlıkta Dünya Standartlarını Yakalamış
03.07.2026 12:45
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Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde en iyi hizmeti sunduğunu vurguladı ve sağlıklı yaşam çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " Türkiye, sağlık hizmetleri kapsamında dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunuyor. Bunun için de gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Programlara katılmak üzere Aksaray'a gelen Bakan Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Vali Murat Duru, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy ile kurum amirleriyle selamlaşan Memişoğlu, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Makama geçerek Vali Duru'dan kentte yürütülen sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi alan Memişoğlu, basın mensuplarına, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında şehirleri karış karış dolaştıklarını söyledi.

Aksaray'ın sağlık hizmetlerini değerlendirdiklerini belirten Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Dün, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) İstanbul Bildirgesi'ni 40 ülke ile birlikte İstanbul'da imzaladık. Bu gerçekten çok değerli. Depremle ilgili Türkiye geçmişte çok sıkıntılar yaşamış. Aynı zamanda çok iyi yönetmiş ve çok iyi sağlık altyapısı olan bir ülke. Bu altyapı sayesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük özveriyle hizmet edilerek dünyaya örnek olan bir sağlık hizmeti sunuldu. Bunun neticesinde dün İstanbul bildirgesi DSÖ tarafından 40 ülkenin imzaladığı bildiri yayınlandı. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Toplumumuzun maalesef yüzde 65'i kilolu"

Memişoğlu, sağlığı kaybetmeden sağlığın kıymetini bilmenin çok önemli olduğunu ifade etti.

Bunun için vatandaşlardan hareket, kilo ve bağımlılıklar konusunda hassasiyet göstermesini istediklerini anlatan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımızın tesislerine sadece hasta olduğu için gitmeyin. Sağlık Bakanlığımıza sağlıklı kalmak için de ihtiyaç var. Onun için aile sağlığı merkezlerimiz, sağlıklı hayat merkezlerimiz, birinci basamak temel sağlık hizmetlerimiz sizin emrinizde. Toplum sağlığı merkezlerimiz de dahil Türkiye'de sağlıklı yaşamı ve sağlıklı kalmayı önemsememiz gerekir. Toplumumuzun maalesef yüzde 65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle 'Hareket yaşını öğren sağlıklı kal' adında bir kampanya başlattık. Şu ana kadar 1,2 milyon kişiyi hareket ve kas kuvveti konusunda fizyoterapistlerimize yönlendirdik.

Vatandaşlarımızın sağlıklı hayat merkezlerine ve aile hekimlerine gitmesini istiyoruz. Diyetisyen, psikolog, fizyoterapistlerimiz, koruyucu diş ve kanser taramalarına giderek ücretsiz yapılan hizmetlerimizden yararlanın. Vatandaşlarımızın öncelikle sağlıklı kalmalarını istiyoruz. Türkiye, sağlık hizmetleri kapsamında dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunuyor. Bunun için de gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Türkiye Sağlıkta Dünya Standartlarını Yakalamış - Son Dakika

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