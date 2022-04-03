Türkiye-Slovakya siyasi istişare toplantısı Bratislava'da düzenlenecek - Son Dakika
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Türkiye-Slovakya siyasi istişare toplantısı Bratislava'da düzenlenecek

03.04.2022 20:30
Türkiye-Slovakya siyasi istişare toplantısı Bratislava'da düzenlenecek

Türkiye-Slovakya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreterleri Martin Klus ve Ingrid Brockova arasında Bratislava'da düzenlenecek.

Türkiye- Slovakya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreterleri Martin Klus ve Ingrid Brockova arasında Bratislava'da düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Slovakya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreterleri Martin Klus ve Ingrid Brockova arasında 4 Nisan 2022 tarihinde Bratislava'da düzenlenecektir. İstişarelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca, AB üyelik sürecimiz ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi. - ANKARA

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Avrupa Birliği, Bratislava, Slovakya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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