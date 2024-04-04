Türkiye Su Stresi Altında: 2030'da Su Fakiri Olabiliriz - Son Dakika
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Politika

Türkiye Su Stresi Altında: 2030'da Su Fakiri Olabiliriz

Türkiye Su Stresi Altında: 2030\'da Su Fakiri Olabiliriz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin su stresi altında olduğunu ve 2030 yılında su fakiri olabileceğini belirtti. Türkiye'nin kişi başına kullanılabilir su miktarının şu anda bin 313 metreküp olduğunu söyleyen Yumaklı, bu rakamın bin metreküp altına düşebileceğini ifade etti. Bakan, ülkenin su kaynaklarını yönetebilecek kapasitede olduğunu ancak bazı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

04.04.2024 23:18  Güncelleme: 23:21
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye su stresi altında bir ülke ve dünyada bu bakımdan 39'uncu sırada. Türkiye şu anda bin 313 metreküplük kişi başına kullanılabilir suyu ölçülmüş bir ülke olarak su stresi altında olan bir ülkedir. 2030 yılında eğer hiçbir değişiklik yapmazsak bugünle gelecek arasında, bin metreküp altına düşüp su fakiri olan ülke konumuna düşmek işten bile değil " dedi.

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından düzenlenen Geleneksel GİV İftarı Bahariye Mevlevihanesi'ndeki Vakıf Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra birçok davetli katıldı. İftar sonrası Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya hediye takdim edildi.

"Türkiye su stresi altında bir ülke"

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizin 3'te 1'i ormanlarla kaplı, 3'te 1'i tarım arazileriyle kaplı, 5'te 1'i de çayır ve meralarla kaplı. Dünyada tarım arazi varlığında Türkiye 14'üncü, orman alanı bakımından 27'inci, mera varlığı bakımından 44'üncü sıradayız. Türkiye su stresi altında bir ülke ve dünyada bu bakımdan 39'uncu sırada. Türkiye şu anda bin 313 metreküplük kişi başına kullanılabilir suyu ölçülmüş bir ülke olarak su stresi altında olan bir ülkedir. 2030 yılında eğer hiçbir değişiklik yapmazsak bugünle gelecek arasında, bin metreküp altına düşüp su fakiri olan ülke konumuna düşmek işten bile değil. Su sonsuz bir kaynakmış gibi düşünülüyor halbuki hayatın en önemli unsurlarından bir tanesi. Özellikle 112 milyar metreküplük su depolama kapasitesi ve hacmiyle ülkemiz bunu yönetebilir pozisyonda, ancak yapılması gereken şeyler var. 2022 yılı sonunda bitkisel üretim toplamımız 129 milyon ton bitkisel üretim miktarı ülkemizde, 2023 yılı sonunda bu rakam 137 milyon ton. Sürekli bir gelişim halinde sürekli bir ilerleme halinde" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Tarım, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

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