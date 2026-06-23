Türkiye-Suudi Arabistan Yenilenebilir Enerji Anlaşması Onaylandı - Son Dakika
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Türkiye-Suudi Arabistan Yenilenebilir Enerji Anlaşması Onaylandı

23.06.2026 21:25
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TBMM, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 bin MW'lık yenilenebilir enerji projeleri anlaşmasını onayladı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Yenilenebilir Enerji Santralleri Projeleri Alanında Hükümetlerarası Anlaşmanın

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi.

Türkiye ile Suudi Arabistan Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

Kanun teklifine göre, 3 Şubat 2026 tarihinde Riyad'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma" kapsamında, Türkiye'de toplam 5 bin megavat (MW) kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgar enerjisi projeleri hayata geçirilecek. Anlaşma uyarınca söz konusu projeler, Suudi Arabistan şirketleri tarafından geliştirilecek.

Yasa teklifinde yer alan detaylara göre, toplam 5 bin megavatlık kapasitenin ilk aşamasında, Sivas ve Karaman'da her biri 1000 megavat olmak üzere toplam 2 bin megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerinin kurulması planlanıyor. Projeler kapsamında üretilen elektriğin 30 yıl süreyle satın alınacağı belirtildi.

Kanun teklifinin gerekçesinde, tamamı dış finansman yoluyla gerçekleştirilecek söz konusu projelerin doğrudan yabancı yatırım niteliği taşıdığı ve uluslararası finans kuruluşları tarafından da destekleneceği vurgulandı.

Teklif görüşmelerinde, 290 milletvekili oy kullandı. 233 milletvekili kabul oyu verirken, 52 milletvekili red oyu, 5 milletvekili ise çekimser oy kullandı. Teklif kabul edilerek yasalaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye-Suudi Arabistan Yenilenebilir Enerji Anlaşması Onaylandı - Son Dakika

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