Dışişleri Bakanlığı, Tacikistan ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıldönümünü kutladığı bir mesaj yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün, Orta Asya'da önemli bir dost ve ortağımız olan Tacikistan'la diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30'uncu yıldönümünü kutluyoruz. Halklarımız arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlar temelinde güçlü ilişkilere sahip olduğumuz Tacikistan'la, bağımsızlığını ilan etmesinden sonra diplomatik ilişki kuran, Büyükelçilik açan ilk ülkeler arasında olmaktan ve en zor zamanlarda daima yanında bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında, "Otuz yılda atılan sağlam adımlara ilaveten, son dönemde hemen her sahada ivme kazanan ikili ilişkilerimiz ile bölgesel ve uluslararası konulardaki işbirliğimiz, ülkelerimizin ve halklarımızın ortak menfaat ve esenliğine hizmet etmenin ötesinde, bölgemizin de istikrar ve refahına katkı sağlamıştır. Bugün iki ülke, bölgesel ve küresel barış ve refahı ilgilendiren birçok konuda benzer politikalar izlemekte, uluslararası ve bölgesel teşkilatlarda birbirlerini karşılıklı desteklemektedir. Önümüzdeki dönemde ticaret, yatırımlar, kültür, savunma ve diğer pek çok sahada atılacak karşılıklı adımlar, çok yönlü işbirliğimizi daha üst bir düzeye taşıyacaktır. Bu vesileyle, diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıldönümüne denk gelen bu mutlu günde, Tacikistan'la işbirliğimizi her alanda daha da geliştirme irademizi yineliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA