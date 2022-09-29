Türkiye, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'na seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'na seçildi

29.09.2022 17:40
Türkiye, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'na seçildi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye'nin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye'nin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz, UAEA Yönetim Kurulu'na 2022-2024 döneminde görev almak üzere seçilmiştir. UAEA'nın Viyana'da düzenlenmekte olan 66'ncı Genel Konferansı'nda bugün yapılan seçimler neticesinde ülkemiz, Batı Avrupa Grubu'ndan Danimarka ile birlikte bu görevi üstlenmiştir. Türkiye Yönetim Kurulu'nda son olarak 2015-2017 yıllarında görev almıştı. Ülkemizin UAEA Yönetim Kurulu üyeliği, Ajans'ın mevcut konjonktürde önemi daha da artan çalışmalarına ve amaçlarına katkı sağlamaya dair güçlü irademizi ortaya koymaktadır" denildi.


YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: Her annenin evladını huzur içinde yatağa yatırdığı bir Türkiye istiyorum Kılıçdaroğlu: Her annenin evladını huzur içinde yatağa yatırdığı bir Türkiye istiyorum İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Şamlı, yeniden adaylığını açıkladı İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Şamlı, yeniden adaylığını açıkladı Video: Türk Akademisyen: Çin, Küresel Kalkınmayı İleri Taşımada Önemli Bir Rol Oynuyor Video: Türk Akademisyen: Çin, Küresel Kalkınmayı İleri Taşımada Önemli Bir Rol Oynuyor
Kaynak: DHA

Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'na seçildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:04 Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı
22:52 Ukrayna'daki referandumlar hakkında ABD Başkanı Biden'dan ilk tepki: Tamamen düzmece
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:12 Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
20:14 Bir polisimizin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan polis memuru konuştu: Faciayı önledik
20:08 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden ilginç savunma: Hastaneye gidiyorduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 00:21:30. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'na seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement