Türkiye ve Finlandiya İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Politika

Türkiye ve Finlandiya İlişkileri Güçleniyor

Türkiye ve Finlandiya İlişkileri Güçleniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Finlandiya Tatarları kitabı tanıtımında iki ülke ilişkilerinin güçleneceğini vurguladı.

01.10.2024 16:10
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ve Sayın Stubb liderliğinde Finlandiya ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha üst seviyelere taşıma konusunda son derece kararlıyız" dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nca (YTB) Türkiye ve Finlandiya diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yılına ilişkin 'Finlandiya Tatarları' kitabının tanıtım programı düzenlendi. Programa Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, YTB Başkanı Abdullah Eren, 'Finlandiya Tatarları' kitabı yazarı Dr. Ramil Belyaev, Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Gölten Bedretdin katıldı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Finlandiya Tatarlarına yönelik kitabın hazırlanmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, Tatar toplumunun Finlandiya'ya en iyi entegre olmuş topluluklardan biri olduğunu söyledi. Stubb, kitabın yazılmasında ve tanıtım programında emeği geçenlere teşekkür etti.

'TATAR TOPLUMU ÖNEMLİ BİR AKTÖR OLARAK ÖNE ÇIKMAKTADIR'

Bakan Ersoy, YTB'nin önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Kardeş topluluklarımızla ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel ve akademik bağlarını güçlendirirken gönül coğrafyamıza önemli katkılar sunuyor. Bugün tanıtımı vesilesiyle bir araya geldiğimiz 'Finlandiya Tatarları' isimli kitap projesi de YTB'nin başarıyla hayata geçirdiği çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor. 19'uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren Volga-Ural bölgesinden Finlandiya'ya göç etmeye başlayan Tatarlar, bugün yaklaşık 1000 kişilik nüfusları ile Finlandiya'ya her alanda değer katmaya ve ülkeyi zenginleştiren önemli topluluklardan biri olmaya devam ediyor. Finlandiya'daki 13 bin 500 nüfuslu Türk diasporası ve 110 bin nüfusa sahip Müslüman toplumla birlikte Tatar toplumu da Türkiye ve Finlandiya arasındaki ilişkilerde önemli bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Bu buluşma vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ve Sayın Stubb liderliğinde Finlandiya ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha üst seviyelere taşıma konusunda son derece kararlıyız" dedi.

Kaynak: DHA

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