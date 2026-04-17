Türkiye ve Gürcistan İşbirliğini Güçlendiriyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Gürcistan Meclis Başkanı Şalva Papuaşvili ile bir araya geldi.

Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Kafkaslar'da barış ve istikrarı önemsediklerini, bunun için ortak çabaların artırılması gerektiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan üçlü mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğini, buna Ermenistan'ın da dahil edilerek barış ve istikrar konusunda kapsamlı çalışmaların ortaya konulabileceğini söyledi.

İkili ticaret hacminin hedeflenen 5 milyar dolara ulaşması için ortak çabaların artırılmasının önemine işaret eden Kurtulmuş, Orta Koridor'un hem bölge hem dünya ticareti hem de küresel barış için önemini vurguladı.

Türkiye ve Gürcistan'ın da bulunduğu coğrafyada yaşanan çatışmalara dikkati çeken Kurtulmuş, Karadeniz, Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Kafkaslar'ın barışını ve kalıcı huzurunu önemsediklerini, bölgede tesis edilecek istikrar ortamının refahın artırılmasına katkı sunacağını ifade etti.

Gürcistan Meclis Başkanı Papuaşvili de PAB 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Türkiye'deki okul saldırısında hayatını kaybedenler için Türk milletine taziyelerini iletti.