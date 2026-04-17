Türkiye ve Gürcistan İşbirliğini Güçlendiriyor

17.04.2026 12:19
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gürcistan Meclis Başkanı ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Gürcistan Meclis Başkanı Şalva Papuaşvili ile bir araya geldi.

Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Kafkaslar'da barış ve istikrarı önemsediklerini, bunun için ortak çabaların artırılması gerektiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan üçlü mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğini, buna Ermenistan'ın da dahil edilerek barış ve istikrar konusunda kapsamlı çalışmaların ortaya konulabileceğini söyledi.

İkili ticaret hacminin hedeflenen 5 milyar dolara ulaşması için ortak çabaların artırılmasının önemine işaret eden Kurtulmuş, Orta Koridor'un hem bölge hem dünya ticareti hem de küresel barış için önemini vurguladı.

Türkiye ve Gürcistan'ın da bulunduğu coğrafyada yaşanan çatışmalara dikkati çeken Kurtulmuş, Karadeniz, Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Kafkaslar'ın barışını ve kalıcı huzurunu önemsediklerini, bölgede tesis edilecek istikrar ortamının refahın artırılmasına katkı sunacağını ifade etti.

Gürcistan Meclis Başkanı Papuaşvili de PAB 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Türkiye'deki okul saldırısında hayatını kaybedenler için Türk milletine taziyelerini iletti.

Kaynak: AA

Damat Tween Yön. Kur. Bşk. Süleyman Orakçıoğlu: Dünya Kupası’nda Milli Takımımıza özel koleksiyonlar hazırlıyoruz Damat Tween Yön. Kur. Bşk. Süleyman Orakçıoğlu: Dünya Kupası'nda Milli Takımımıza özel koleksiyonlar hazırlıyoruz
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmeni sınıf arkadaşı anlattı Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmeni sınıf arkadaşı anlattı
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma

12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
12:36
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
12:28
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
12:19
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman’ın ölümü şüpheli bulundu
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu
11:47
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
