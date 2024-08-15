Türkiye ve Irak, askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye ilişkin mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika
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Politika

Türkiye ve Irak, askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye ilişkin mutabakat zaptı imzaladı

Türkiye ve Irak, askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye ilişkin mutabakat zaptı imzaladı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandığını, bunun tarihi önemde olduğunu açıkladı.

15.08.2024 20:59
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Türkiye ve Irak, askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye ilişkin mutabakat zaptı imzaladı

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandığını, bunun tarihi önemde olduğunu açıkladı.

Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanlığında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Irak'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Muhammed Sudani'nin ortaya koyduğu iradenin gereğini ortaya koymak için yoğun bir mesafe yürüttüğünü belirten Fidan, terör örgütü PKK konusunda Irak'taki farkındalığın arttığının görüldüğünü kaydetti.

Fidan, Türkiye ile Irak'ın bir süredir müzakeresini yaptığı askeri, güvenlik işbirliği ve terörle mücadeleye dair mutabakat zaptının, iki ülkenin savunma bakanları tarafından imzalandığını ve bunun tarihi önemde olduğunu söyledi.

Anlaşmada öngörülen ortak koordinasyon ve eğitim merkezleri marifetiyle işbirliğinin bir üst seviyeye taşınacağına inanıldığını vurgulayan Fidan, terörle mücadele konusunda Irak ile geliştirilmekte olan anlayışın somut adımlarla ilerletmenin arzu edildiğini ifade etti.

"Komşu ülkelere yönelik herhangi bir tehdit bizim anayasamıza aykırıdır"

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptının imzalanmasına ilişkin, "Sayın Irak Savunma Bakanı ve Sayın Türkiye Savunma Bakanı tarafından paraflar atılmıştır. Zannediyorum bu iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptıdır" dedi.

Hüseyin, daha önce iki ülke arasında ortak işbirliğini ve askeri güvenlik işbirliğini kapsayan toplantı tutanakları olsa da bugün imzalanan zaptın ilk mutabakat zaptı olması bakımından önemine dikkati çekti.

Irak Anayasasına bağlı olduklarını dile getiren Hüseyin, "Irak topraklarından kaynaklı komşu ülkelere yönelik herhangi bir tehdit bizim anayasamıza aykırıdır ve ilkelerine aykırıdır" diye konuştu. Bu anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Hüseyin, bunun Irak'ın egemenliğini korumak anlamına geldiğini, çünkü komşu ülkelere yönelik tehditlerin aynı zamanda Irak'a yönelik tehdit olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA

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