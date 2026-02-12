Türkiye ve Sırbistan'dan Ortak Bildiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Türkiye ve Sırbistan'dan Ortak Bildiri

12.02.2026 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in görüşmelerinin ardından Türkiye ile Sırbistan arasında ortak bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in görüşmelerinin ardından Türkiye ile Sırbistan arasında ortak bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Vucic ile Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmede, tarafların, 2017 yılında imzalanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Tesis Edilmesi Hakkında Ortak Siyasi Bildirge temelinde ikili ilişkilerde son yıllarda sağlanan ilerlemelerden duydukları memnuniyeti ifade ettikleri aktarılan açıklamada, bugüne kadar dört kez düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantılarının ortak yeni hedefler belirleyerek, ilişkilere yeni boyut kazandırdığına vurgu yapıldığı belirtildi.

Ziyaretin, bölgede ve dünyada kırılganlıkların ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekilen açıklamada, iki liderin ikili ilişkilerin yanı sıra güncel küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, iki ülke arasında karşılıklı fayda temelinde şekillenen alanlarda çok boyutlu işbirliğinden duyulan memnuniyet ifade edildi. Bildiride, dış politika, ekonomik ve ticari ilişkiler, savunma sanayisi, kültür, turizm, eğitim, enerji, ulaştırma, bağlantısallık, ileri teknolojiler, çevre ve diğer alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin belkemiği niteliğindeki Türkiye-Sırbistan Karma Ekonomik Komisyonu'nun bir sonraki toplantısının en kısa sürede yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edilen bildiride, ikili ticaret hacminin 2025 yılında 3,5 milyar dolara çıkmasının memnuniyetle karşılandığı, gelecek yıllarda bu rakamın 5 milyar dolara çıkarılması için gerekli adımların işbirliği içinde atılmasının önemli olduğu vurgulandı.

"İşbirliğini artırma yönündeki kararlılık yinelendi"

Her yıl yeni bir rekor kırarak yükselen karşılıklı turist sayısından ve bunun iki ülke halkları arasındaki yakınlaşmaya sağladığı faydadan duyulan memnuniyetin aktarıldığı bildiride, inşaat ve müteahhitlik alanlarında faaliyet gösteren Türk firmalarının Sırbistan'da ulaştırma ve enerji alanlarını kapsayan altyapı projelerindeki başarılı çalışmaları takdirle karşılandı.

İleri teknolojiler ve eğitim alanlarında ahdi zemini güçlendirecek anlaşmalara yönelik çalışmaların memnuniyetle karşılandığı belirtilen bildiride, bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesini teminen ikili ve bölgesel platformlarda mevcut işbirliklerini sürdürmeye hazır olunduğunun yinelendiği aktarıldı.

Balkan Barış Platformu'nun 26 Temmuz 2025 ve 23 Ocak 2026'da gerçekleştirilen ilk iki toplantısının çıktılarından duyulan memnuniyetin dile getirildiği bildiride, EXPO 2027 Belgrad'ın bölgesel ekonomik büyüme ve işbirliği bakımından önemine işaret edildi.

Ticaretin ve yatırımların artırılmasında özel sektörün oynadığı kilit önemin bilinciyle, 2002 yılında kurulan Türkiye-Sırbistan İş Konseyi'nin çalışmalarına hız verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edilen bildiride, Ekim 2024'te Belgrad'da gerçekleştirilen dördüncü YDİK toplantısında mutabık kalındığı üzere, savunma sanayisinde işbirliğini artırma yönündeki kararlılık yinelendi.

Sivil havacılık, kültür ve turizm alanlarında işbirliğine hız verilmesi için gerekli adımların atılmasının kararlaştırıldığına yer verilen bildiride, karşılıklı, düzenli üst düzey ziyaretlerin iki ülke arasındaki işbirliğini daha da derinleştireceğine olan inanç vurgulandı.

Bildiride, bir sonraki Konsey toplantısını en yakın zamanda gerçekleştirmek hususunda mutabık kalındığı belirtildi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan, Teknoloji, Diplomasi, Politika, Türkiye, Savunma, Ekonomi, Enerji, Kültür, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye ve Sırbistan'dan Ortak Bildiri - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
ABD’den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı ABD'den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü’nü devraldı ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü'nü devraldı
Bahçeli çağrı yapmıştı Ortak raporda, Öcalan’a umut hakkı yok Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yok
E-Devlet’ten doğrulama yapmayana kötü haber 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti

21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
21:10
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
20:55
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:18
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
18:54
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 22:47:43. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye ve Sırbistan'dan Ortak Bildiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.