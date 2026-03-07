Türkiye ve Suriye\'den Ortak Proje Mesaisi

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, başkent Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgedeki gerilimi yükseltirken Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, başkent Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede son bölgesel gelişmelerin bölge üzerindeki yansımalarının ele alındığı belirtildi. Görüşmede ayrıca, Suriye ve Türkiye arasında çeşitli hayati sektörlerdeki önde gelen ortak projeler ile ekonomik ve ticari işbirliği konuları masaya yatırıldı. İki ülke halklarının yararına olacak şekilde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ve bölgenin güvenlik ile istikrarının korunmasının önemine vurgu yapıldı. Toplantıda, ortak ilgi alanına giren birçok bölgesel ve uluslararası konu da değerlendirildi. - ŞAM