Türkiye ve Ukrayna savunma bakanları savunma ve güvenlik konularını telefonda görüştü

Türkiye ve Ukrayna savunma bakanları savunma ve güvenlik konularını telefonda görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Evgeniy Khmara ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık açıklamasına göre iki bakan görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Evgeniy Khmara ile telefonda görüştü
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ukrayna Savunma Bakanı Evgeniy Khmara telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
Kaynak: DHA
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