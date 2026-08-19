Türkiye, Yunanistan'ın Enerji İlanına Tepki Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye, Yunanistan'ın Enerji İlanına Tepki Verdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın enerji çerçevesinin Türkiye'nin Ege hukuki pozisyonunu etkilemeyeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bugün Yunanistan tarafından ilan edilen 'Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi' hakkında, "Bu ve benzeri girişimler, Türkiye'nin Ege meselelerine ilişkin hukuki pozisyonunu etkilemeyecektir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde bugün ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi, Yunanistan'ın diğer benzer girişimlerinde olduğu üzere, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır. Geçmişte çeşitli vesilelerle vurguladığımız gibi, bu ve benzeri girişimler Türkiye'nin Ege meselelerine ilişkin hukuki pozisyonunu etkilemeyecektir. Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini ve uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında iş birliğini teşvik ettiğini hatırlatıyor, Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la iş birliğine her zaman hazır olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz. Türkiye, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde, sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Yunanistan, Politika, Türkiye, Enerji, Ege, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye, Yunanistan'ın Enerji İlanına Tepki Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de tonlarca nükleer madde bulundu Suriye'de tonlarca nükleer madde bulundu
Bursa’da pompalı tüfekli ev baskını Polis 1 saatte zor ikna etti Bursa’da pompalı tüfekli ev baskını! Polis 1 saatte zor ikna etti
Ebola salgını yayıldı, DSÖ’den hükümetlere acil çağrı geldi Ebola salgını yayıldı, DSÖ'den hükümetlere acil çağrı geldi
Tesettürlü kadınlara hakaret videolarına soruşturma Tesettürlü kadınlara hakaret videolarına soruşturma
Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt adli kontrolle serbest bırakıldı Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt adli kontrolle serbest bırakıldı
BAE, İran’la ticari faaliyetleri askıya aldı BAE, İran'la ticari faaliyetleri askıya aldı

20:44
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
20:09
İBB davasında İmamoğlu ile ’rüşvet istediği’ iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...
İBB davasında İmamoğlu ile 'rüşvet istediği' iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...
19:34
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı
19:25
Beyaz Saray’ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası
Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası
18:55
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
18:46
DEM Parti’den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı
DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 21:25:55. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Yunanistan'ın Enerji İlanına Tepki Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.