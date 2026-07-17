Türkiye Yüzyılı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
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Türkiye Yüzyılı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

17.07.2026 22:25
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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türkiye'nin birlik ve beraberlik anlayışını vurguladı.

'TÜRKİYE YÜZYILI, BİRLİK VE BERABERLİĞİN YÜZYILIDIR'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiri ilçesi Asmadere köyündeki Şeyh Hevinda Ziyaretgahı'nın restorasyon çalışmaları kapsamında düzenlenen çivi çakma törenine katıldı. Bakan Bak, törende yaptığı konuşmasında Türkiye'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışıyla geleceğe yürüdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın en önemli özelliklerinden bir tanesi de kültürlerin ve ülkemizdeki inanç mozaiğini güçlendirmesi. Gerçekten bu önemli bir tablo. Bizim yaklaşımımız birlik ve beraberlik üzerine, halkların kardeşliği üzerine, inançların sürdürülmesi üzerine. Gerçekten çok önemli bir konu, önemli bir husus. 'Türkiye Yüzyılı', birlik ve beraberliğin ve barışın yüzyılıdır. Bunu yeniden inşa ediyoruz. Bu topraklarda güçlü olmamız lazım, birlik olmamız lazım, beraber olmamız lazım. İfade edildiği gibi buralara gelinmeli, buralardaki yatırımlara destek olunmalı, buralardaki o kültürleri yaşatmalı, diğer nesillere aktarmalı. Genç çocuklarımızı görüyoruz. Belki siz bir görmediniz. Yapının eski halini biliyorsunuz ama şimdi restore edildikten sonra bu gençlerimiz görecek, gelecek nesillere aktarılacak. O yüzden kültürlerin, inançların taşınması önemli. Türkiye'nin dört bir yanında azınlıklara ait pek çok yapı hem onlara iade edildi hem restore edildi hem de destek olundu. Bunlar Cumhurbaşkanımızın hakikaten vizyonu. Geçmişe saygı önemli, geleceğe miras bırakmak önemli. Bu topraklar için de çok kıymetli. Değerli Kültür ve Turizm Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Hakikaten bu tip eserlerin ayağa kaldırılması, inançlara saygı, onların bu kutsal değerlerine saygı göstermek bir devlet için çok önemli."

Bakan Bak, daha sonra Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen Gençlik Buluşması programına katılarak, gençlerle sohbet etti.

Bayram AYHAN/ BATMAN,

Kaynak: DHA

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