Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret edenlere tepki

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edenlere tepki göstererek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) vatandaşları sokağa çağırma çağrılarını sonlandırması gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yayınlayan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Beğenmediği, katılmadığı uygulamalar için protesto gösterisi yapmak anayasal haktır, her Türk vatandaşı için. Anayasadan alınan bu güçle hakkı olanı sonuna kadar kullanmakta özgürdür insanımız. Hal böyleyken aynı anayasa vatandaşına polise taş atma, molotof kokteyli ile saldırma, maytabı silah olarak kullanma, tarihi yapılara zarar verme, onları kırıp dökme, hatta insan onuru ve haysiyetine yakışmayacak şekilde kirletme ve her türlü kandaşlık hakkı vermiyor, vermemiştir. Hele hele bir insanın onuruna, haysiyetine, ölmüşlerine ve her şeyden ve herkesten daha çok sevdiği, kutsalı, 'Annesine' hakaret etmeyi, küfür etmeyi hiç vermemiştir. Bu insan birde 23 senedir tüm varlığı ve bedeni ile kendisini ülkesine, vatandaşına, memleketin dağına, taşına, kurduna kuşuna, çiçeğine böceğine vermiş ve onlara aşk ile hizmet etmeyi şiar edinmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ölmüş annesi ise. Buna ne anayasa izin verir ne de onlara gönül vermiş bizler. O nedenle bu olayları demokratik hak diye nitelememiz mümkün değildir. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak bu zehirli dili kullanan şahsiyetsizleri esefle kınıyoruz. Konuya muhatap ve baş aktör İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cami avlusunda abdest alırken ya da imamın arkasında namaz kılarken tutuklanmamıştır. Onlarca insanın kendisine yönelttiği ihaleye fesat karıştırma, hak yeme, mala çökme, görevi kötüye kullanma gibi suçların muhatabı olması nedeniyle yüce Türk adaletinin karşısındadır. Bırakın yargı işini yapsın. Abdestinizde bozukluk yoksa namazınızdan şüphe etmeyin. Boykot edilen onlarca firmanın çalışanı yüzbinlerce insan işsiz kalabilir. İnsanın ekmeğiyle oynayarak ne bir kimseyi korkutur, ne de yüce Türk adaletinin terazisine haksızlığınızdan yana ağırlık verebilirsiniz. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak tekrar ediyor ve CHP üst yönetimine sesleniyoruz. Bırakın vandallık yapmayı, bırakın devlete baş kaldırmayı, bırakın insanımızı sokağa çağırmayı. Yüce Türk adaletine güvenin, adalet millet adına en doğru kararı verecektir. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak tüm Müslüman aleminin ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.