Türkmenistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov yemin ederek göreve başladı - Son Dakika

Türkmenistan'da yüzde 72.97 oy oranı ile cumhurbaşkanlığı seçimleri kazanan Serdar Berdimuhammedov yemin ederek görevine başladı.

Türkmenistan'da 12 Mart'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi olan Serdar Berdimuhamedov için bugün başkent Aşkabat'taki Ruhiyet Sarayı'nda tören düzenlendi. Berdimuhamedov, törende yemin ederek görevine başladı.

Yüzde 72.97 oy almıştı

Ülkede geçtiğimiz hafta 9 adayın yarıştığı seçimleri yüzde oyların 72.97'sini alan mevcut Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un oğlu Serdar Berdimuhammedov kazanmıştı.

Devletin farklı kademelerinde görev aldı

41 yaşındaki Serdar Berdimuhammedov, 2001'de Türkmenistan Tarım Üniversitesinden mezun oldu, çalışma hayatına Devlet Gıda Sanayisi Dış Ekonomik İlişkiler Ofisinde Başuzman olarak başladı. Serdar Berdimuhammedov, babasının 2007'de cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından farklı dönemlerde Türkmenistan'ın Moskova Büyükelçiliğinde ve İsviçre'de ülkesinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nde görev yaptı. Daha sonra Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı'nda farklı departmanlarda müdür olarak çalışan Serdar Berdimuhammedov, 2018'de Dışişleri Bakan Yardımcılığına, Haziran 2019'da Ahal Valiliğine atandı. 2020 yılında Türkmenistan Sanayi Bakanlığına getirilen Serdar Berdimuhammedov, 2021 Şubat ayından bu yana Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Berdimuhammedov, 14 Şubat'ta yapılan Demokrasi Partisi olağanüstü toplantısında cumhurbaşkanlığı adayı gösterilmişti. - AŞKABAT