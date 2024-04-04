Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca göreve başladı

Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, mazbatasını aldıktan sonra yeni görevine başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Yeniden Refah Partisinden Türkoğlu Belediye Başkanı seçilen Karaca, İlçe Seçim Kuruluna kendisini seçen halkla beraber Kent Meydanından yürüyerek gitti.
Daha sonra beraberindeki halkla belediye binasına geçen Başkan Karaca'yı, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş karşıladı.
Birlikte başkanlık makamına geçen Karaca ve Okumuş, karşılıklı çiçek takdiminde bulundular.
Yeni başkan Karaca'yı tebrik eden Okumuş; "Bundan sonra hizmet sırası başkanımda. Çok başarılı, seviyeli bir seçim kampanyası yürüttü. Biz 10 yıl burada ilçemize hizmet ettik, bundan sora görev kendilerinin. Çok güçlü bir ekibi var, başarılı olacağına inanıyorum. Ne zaman ihtiyaç duyulursa da yanında olacağım. Tekrar tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.
Başkan Karaca ise, "İki dönem ilçemize belediye başkanlığı yaptınız, hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Biz de inşallah en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız" diye konuştu.
Samimi bir havada gerçekleşen devir teslim töreninin ardından halka seslenen Başkan Karaca, desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ederek; "Seçim bitti, mazbatamızı aldık. Bize oy veren vermeyen tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Ahlaklı belediyecilik anlayışı ile tüm halkımıza adaletli bir şekilde hizmet etmek boynumuzun borcudur. Belediyemizin kapısı tüm vatandaşlarımıza açık olacak, çünkü bu belediye halkımızın belediyesi. Artık görevimizin başındayız. Şimdi hizmet zamanı, kaybedecek vaktimiz yok, yapacak çok işimiz var. Buradan bir kez daha söz veriyorum, depremin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışacağız" diye konuştu.
Konuşmasının ardından Başkan Karaca, tebrikleri kabul etti. - KAHRAMANMARAŞ
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