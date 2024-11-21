TÜRKPA'nın 16. Yılı Kutlandı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin (TÜRKPA) 16'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) 16'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlarım. 16 yıl evvel hayat bulan TÜRKPA, başarılı ve örnek bir uluslararası kuruluş haline gelmiştir, TÜRKPA'yı daha da güçlendirmemiz ortak sorumluluğumuzdur. Daha nice kuruluş yıl dönümlerini birlik ve beraberlik içerisinde idrak etme temennisiyle kardeş Türk halklarına barış, refah ve esenlik dileklerimi sunuyorum."